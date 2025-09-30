Vraagtekens bij transfer van Ajacied: "Was dat verstandiger?"

Ajax Vrouwen zag Lotte Keukelaar op Deadline Day vertrekken naar Real Madrid. Volgens Mandy van den Berg, die zelf bij het Spaanse Valencia heeft gespeeld, is het een 'geweldige stap'.

Dat zegt van den Berg bij ESPN. "Het is natuurlijk een geweldige stap, dat zij vanuit de Nederlandse Eredivisie naar een grote club als Real Madrid kan. Dat de interesse er is voor Lotte Keukelaar. Prachtig voor haar." De voormalig international hoopt wel dat het ook de juiste keuze is voor de jonge aanvalster. "Hopelijk ook een hele goede keuze. Daar spelen zal de allergrootste uitdaging worden."

"Want als we even wat namen bij Real Madrid eruit pakken dan hebben ze volop internationals in de voorhoede. Met Athenea, Rodondo, Feller, Bruun. Dat zijn geen namen die je zomaar opzij zet in de concurrentiestrijd", weet de oud-voetbalster. "Ik denk voor Keukelaar dat de competitie ontzettend interessant is, omdat de technische vaardigheid voorloopt op de Eredivisie. In die zin is het een hele goede stap."

"Maar als je het hebt over speeltijd… Was een middenmoter verstandiger geweest? Dat is allemaal achteraf. Dat weten we straks pas. Het kan ook gewoon heel goed gaan. We gaan afwachten wat dat gaat worden", zo klinkt het.