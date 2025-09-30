Groeten uit Grolloo
Johan Derksen hard: "Als dat de redder van Ajax moet zijn..."
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Vraagtekens bij transfer van Ajacied: "Was dat verstandiger?"

Amber
bron: ESPN
Lotte Keukelaar bij Ajax
Lotte Keukelaar bij Ajax Foto: © BSR Agency

Ajax Vrouwen zag Lotte Keukelaar op Deadline Day vertrekken naar Real Madrid. Volgens Mandy van den Berg, die zelf bij het Spaanse Valencia heeft gespeeld, is het een 'geweldige stap'.

Dat zegt van den Berg bij ESPN. "Het is natuurlijk een geweldige stap, dat zij vanuit de Nederlandse Eredivisie naar een grote club als Real Madrid kan. Dat de interesse er is voor Lotte Keukelaar. Prachtig voor haar." De voormalig international hoopt wel dat het ook de juiste keuze is voor de jonge aanvalster. "Hopelijk ook een hele goede keuze. Daar spelen zal de allergrootste uitdaging worden."

"Want als we even wat namen bij Real Madrid eruit pakken dan hebben ze volop internationals in de voorhoede. Met Athenea, Rodondo, Feller, Bruun. Dat zijn geen namen die je zomaar opzij zet in de concurrentiestrijd", weet de oud-voetbalster. "Ik denk voor Keukelaar dat de competitie ontzettend interessant is, omdat de technische vaardigheid voorloopt op de Eredivisie. In die zin is het een hele goede stap."

"Maar als je het hebt over speeltijd… Was een middenmoter verstandiger geweest? Dat is allemaal achteraf. Dat weten we straks pas. Het kan ook gewoon heel goed gaan. We gaan afwachten wat dat gaat worden", zo klinkt het.

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Thomas Duivenvoorden

Ajax kan komst gewenste versterking vergeten: "Gaat niet door"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Gestalkt' Ajax-target krijgt advies: "Blijf weg uit de slangenkuil"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Ajax Vrouwen Lotte Keukelaar
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd