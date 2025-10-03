'Vraagtekens bij zwalkend Ajax': "Als ze Heitinga nu ontslaan..."

Sjoerd Mossou blijft kritisch over John Heitinga en ziet de positie van de Ajax-trainer verder onder druk komen te staan. Volgens de journalist ligt het probleem niet alleen bij de oefenmeester, maar ook bij de samenstelling van de selectie. In de AD Voetbalpodcast legt hij zijn zorgen uit.

Mossou spreekt van een duidelijk dilemma in Amsterdam. "Iedereen kan zien dat het nergens op lijkt, maar de huidige leiding van Ajax heeft zijn lot verbonden aan Heitinga. Zij hebben hem met het volle verstand aangesteld en nu zitten ze ermee in hun maag. Als ze hem nu ontslaan, geven ze hun eigen ongelijk toe. Dan gaat het oog daarna meteen naar de directie, want zo werkt het in het voetbal in het algemeen."

Daarnaast wijst Mossou op de kwaliteit van de spelersgroep. "Ook niet onbelangrijk om te vermelden: de selectie is natuurlijk ook zo scheef en zo beperkt als ik weet niet wat. Dat het een hele matige selectie is voor Ajax-begrippen, daar is iedereen het ook wel over eens. Al geloof ik wel dat als je met dit materiaal gedegen aan de slag gaat met een heldere speelwijze, dan kan je veel beter en herkenbaarder voetballen. Bij bijna iedere ploeg in Nederland kan je meer de hand van de trainer herkennen dan bij dit Ajax."