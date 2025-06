Vraagtekens op middenveld Ajax: "Gaat Ajax waarschijnlijk verlaten"

"De ‘6’-positie werd onder Farioli verdienstelijk ingevuld door Jordan Henderson, maar de 35-jarige Engelsman gaat Ajax naar alle waarschijnlijkheid transfervrij verlaten", stelt ESPN. Henderson kwam in de winter van 2024 over naar Amsterdam en ligt nog onder contract tot 30 juni 2026.

Binnen Ajax wordt Davy Klaassen genoemd als interne optie om de rol van spelverdeler in te vullen. Maar dat zou ten koste gaan van zijn scorend vermogen, want "dat gaat wel ten koste van zijn kwaliteiten als belangrijke doelpuntenmaker hoger op het veld", waarschuwt ESPN. Daarnaast biedt ook Jorthy Mokio een alternatief. De jonge Belg is veelzijdig genoeg om zowel als '6', box-to-box-middenvelder, linksback en centrumverdediger te spelen. Maar over zijn rol op lange termijn is nog geen duidelijkheid.

Ajax lijkt daarom hard op zoek naar een echte spelmaker op het middenveld. Ook intern ontvouwt zich een mogelijk alternatief voor de aanvoerdersband. Dusan Tadić, tot voor kort gezien als logische opvolger, zou volgens recente berichten namelijk op weg zijn naar een contract bij Olympiakos in Griekenland.