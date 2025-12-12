Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Bijzonder: Ajax straft vak Zuid 1, maar beloont fans met scanpunt

Thomas
bron: Ajax Life
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen Foto: © MTB-Photo

Ajax houdt vak Zuid 1 gesloten tijdens De Klassieker tegen Feyenoord. De maatregel volgt op het gestaakte duel tegen FC Groningen, waar vanaf dat vak vuurwerk werd gegooid. Toch komt de club haar vaste aanhang tegemoet: seizoenkaarthouders van Zuid 1 ontvangen alsnog het belangrijke scanpunt, nodig om hun plek te behouden.

De club erkent dat veel supporters op het vak geen aandeel hadden in het incident. Een nooddeur werd opengebroken, waardoor personen zonder kaart of met een stadionverbod naar binnen konden. De maatregel moet de veiligheid tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord waarborgen. In aanloop naar het duel met de aartsrivaal wil Ajax geen enkel risico nemen.

Ook krijgen fans die bij het gestaakte duel aanwezig waren een compensatie. Zij kunnen via e-mail hun geld terugvragen of kiezen voor een tegoedbon voor de fanshop. Wie voor het tegoed kiest, ontvangt daar tien procent extra bovenop. Zo probeert Ajax de onschuldige fans tegemoet te komen, in een week waarin de ogen op De Klassieker gericht zijn.

