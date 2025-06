"Vreemd dat Frank de Boer op geen enkele Ajax-lijst voorkwam"

"Je weet inmiddels dat ik het best wel vreemd vind dat Frank de Boer op geen enkele Ajax-lijst voorkwam, maar Heitinga samen met Marcel Keizer is echt geen hele rare optie", vertelt hij op de website van VI. "En de Ajax-supporter mag best wel denken: Nou John, kom maar op en laat het maar zien. En wat betreft laat het maar zien, heb ik ook wel iets van: het was best een beetje veel breien in de opbouw in dat half jaartje onder Heitinga. Wat mij betreft mag de eerste bal van de centrale verdedigers iets eerder naar voren. Ik ben best wel een beetje klaar met die moderne nieuwe term lokken. Wat the fuck is lokken?"

Kraay junior beseft ook dat Marcel Keizer even van de radar was verdwenen. "Ik wist dat hij hoofdtrainer is geweest van Sporting Portugal, maar wist niet dat hij het zo lang heeft volgehouden in de zandbak", constateert hij. "Hij heeft ervoor gekozen om veldtrainer te worden en had na al die jaren als hoofdtrainer geen zin meer in al dat gezever en gezanik na twee nederlagen. Assistent-trainer zijn is het meest relaxte baantje dat er is. De hoofdtrainer is 168 uur per week aan het puzzelen en zich druk aan het maken in zijn hoofd, en slaapt slecht. Elke assistent-trainer slaapt als een roos en heeft nul druk", besluit Kraay junior.