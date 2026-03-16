'Vrees voor staking in de Klassieker': "Verwachten dat scenario"

Volgens Valentijn Driessen is er kans dat de Klassieker zondag doelbewust gestaakt gaat worden. De journalist heeft gehoord dat er gevreesd wordt voor een 'Ajax-FC Groningen-scenario'.

Zondag staan Feyenoord en Ajax tegenover elkaar in de Kuip. "Ik vraag me af of dat heel lang gaat duren", begint Driessen maandagavond in Vandaag Inside. "Ik krijg net voor de uitzending bericht dat er nu wat mensen voor De Kuip staan met bivakmutsen, geschreeuw en een hoop vuurwerk. De rvc moet eruit, de trainer moet eruit: iedereen moet weg."

De onvrede bij een deel van de supporters van Feyenoord over de teleurstellende resultaten is groot. "Er zijn geluiden dat je zondag een Ajax-scenario krijgt, zoals bij die wedstrijd tegen FC Groningen in de Arena", meent Driessen. "Die is toen stilgelegd vanwege vuurwerk. Daarna weer gestart, om vervolgens weer stilgelegd te worden wegens vuurwerk. Toen ging iedereen naar huis. Dat scenario verwachten ze nu ook."