Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral

Maarten Paes (Ajax) wordt gefeliciteerd na de penaltyserie tegen FC Utrecht
Maarten Paes (Ajax) wordt gefeliciteerd na de penaltyserie tegen FC Utrecht

Maarten Paes heeft Ajax zondag naar Europees voetbal geholpen met een hoofdrol in de strafschoppenserie tegen FC Utrecht. De doelman stopte twee penalty’s in het Kras Stadion en werd daarmee de grote uitblinker van de avond. Zijn optreden zorgde ook buiten het stadion voor emotionele reacties, onder meer bij zijn vriendin Luna Bijl.

Ajax en FC Utrecht maakten er een spannend duel van in de strijd om het laatste Nederlandse ticket voor Europees voetbal. Na negentig minuten stond het nog 0-0 en ook in de verlenging bleef het verschil beperkt tot 1-1. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen.

Daarin groeide Paes uit tot de held van Ajax. De keeper wist de inzetten van Sébastien Haller en Souffian El Karouani te keren, terwijl de Amsterdammers zelf geen fout maakten vanaf elf meter. Dankzij de reddingen van Paes plaatste Ajax zich voor de voorrondes van de Conference League.

Vanuit huis leefde Bijl zichtbaar mee met haar partner. Het model volgde de strafschoppenserie gespannen en barstte na de beslissende reddingen in tranen uit. Op TikTok deelde ze beelden waarop te zien is hoe familieleden haar troosten. Bij de video schreef ze: "Ik zie hoe hard je elke dag werkt, dit verdien je."

Die beelden gaan inmiddels flink viraal, mede door de interlandcarrière van Paes bij Indonesië. 

