Vriendin Rafael van der Vaart onthult salaris: "Goede bedragen"

Estavana Polman is er met de Nederlandse handbalsters niet in geslaagd om zich te kronen tot wereldkampioen. In de halve finale bleek Noorwegen te sterk voor de Nederlandse dames. De vriendin van voormalig Ajax-speler Rafael van der Vaart schoof samen met teamgenoot Lois Abbingh maandagavond aan bij Vandaag Inside en onthulde haar toekomstplannen én wat ze verdient als handbalster.

Polman en Abbingh zwaaiden na het WK in eigen land af als internationals. "We blijven in de handbal", vertelt Polman. "We gaan speelsters begeleiden, jonge talenten. Dat is iets wat wij nooit hebben gehad. Dus we gaan het straks opstarten, daar zijn we druk mee."

Johan Derksen vindt het een goed idee. "Handbal is een internationale sport, met transfers naar alle landen in Europa. Dan krijg je hetzelfde als met voetbalmakelaars", aldus Derksen. "Ja, iets minder geld", reageert Polman gevat.

René van der Gijp is wel benieuwd wat een tophandbalster kan verdienen. "De beste handbalster misschien 20.000 euro netto per maand", onthult Polman. "Zó, dat is prima", meent Van der Gijp. Een handballer verdient nog een stuk meer, weet Abbingh. "Bij PSG ging het toch wel om 80.000 euro." Polman: "Dat zijn goede bedragen, hoor. Ik speel niet voor niets in Roemenië", besluit ze lachend.