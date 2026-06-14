Vriendin van Taylor verklaart: "Hij had daar geen behoefte aan"
Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet vormen inmiddels al geruime tijd een van de bekendste koppels van Nederland. Toch duurde het even voordat hun relatie naar buiten kwam. Volgens de populaire influencer was dat vooral de wens van de voormalig Ajax-middenvelder, die zijn privéleven liever buiten de schijnwerpers houdt.
Taylor en Jade Anna zijn inmiddels zelfs verloofd. De middenvelder ging onlangs op één knie, waarna zijn partner volmondig ja zei.
In de podcast Zogenaamd Succesvol legt Van Vliet uit waarom het nieuws lange tijd binnenskamers bleef. "Ja, maar ik moet zeggen vooral vanuit mijn vriend. Die had daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan."
Voor de influencer was dat even wennen. Zij wilde haar geluk juist graag met de buitenwereld delen. "Ik heb dus echt uit excitement dat ik heel veel wil delen."
Volgens Van Vliet was Taylor vanaf het eerste moment duidelijk over hoe hij met de aandacht rondom hun relatie wilde omgaan. "Dus ik ben heel blij dat hij mij vanaf het begin echt op die rem heeft gehouden van: ‘Dat gaan we niet doen’."
Achteraf begrijpt ze die keuze goed. De influencer denkt dat ze anders veel meer over haar relatie naar buiten had gebracht. "Want anders had ik het waarschijnlijk weer van de daken geschreeuwd."
Inmiddels heeft Van Vliet haar draai gevonden en is ze gewend geraakt aan het feit dat haar relatie minder zichtbaar is op sociale media dan veel volgers verwachten. "Aan het begin zat ik echt op het puntje van mijn stoel van ik wil dit delen."
Dat zorgt soms voor vragen van fans, die zich afvragen of het stel nog wel samen is. "Dan krijg ik vragen van: ‘Oh, zijn jullie nog samen?’ of ‘Ik zie Ken niet meer.’ Dan denk ik: oh ja, we zijn samen uit eten. Dan denk ik van: plaats weer even wat ofzo."
Van problemen is echter geen sprake. Taylor en Jade Anna zijn nog altijd gelukkig samen. Omdat de middenvelder niet werd geselecteerd voor het WK, konden de twee onlangs zelfs samen genieten van een reis naar Miami.
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Vriendin van Taylor verklaart: "Hij had daar geen behoefte aan"
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