Vriendin van Taylor verklaart: "Hij had daar geen behoefte aan"

Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet vormen inmiddels al geruime tijd een van de bekendste koppels van Nederland. Toch duurde het even voordat hun relatie naar buiten kwam. Volgens de populaire influencer was dat vooral de wens van de voormalig Ajax-middenvelder, die zijn privéleven liever buiten de schijnwerpers houdt.

Taylor en Jade Anna zijn inmiddels zelfs verloofd. De middenvelder ging onlangs op één knie, waarna zijn partner volmondig ja zei.

In de podcast Zogenaamd Succesvol legt Van Vliet uit waarom het nieuws lange tijd binnenskamers bleef. "Ja, maar ik moet zeggen vooral vanuit mijn vriend. Die had daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan."

Voor de influencer was dat even wennen. Zij wilde haar geluk juist graag met de buitenwereld delen. "Ik heb dus echt uit excitement dat ik heel veel wil delen."

Volgens Van Vliet was Taylor vanaf het eerste moment duidelijk over hoe hij met de aandacht rondom hun relatie wilde omgaan. "Dus ik ben heel blij dat hij mij vanaf het begin echt op die rem heeft gehouden van: ‘Dat gaan we niet doen’."