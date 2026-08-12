Vriendin van Ter Stegen deelt heugelijk nieuws: "De laatste dagen"

Voor Marc ter Stegen en zijn vriendin breken er spannende tijden aan. Er is namelijk een kindje op komst.

Op Instagram deelt Ona Sellares, de vriendin van de nieuwe doelman van Ajax, vier veelzeggende foto's van haar hoogzwangere buik. 'De laatste dagen', zo luidt het onderschrift bij de foto's. Het lijkt dus niet lang meer te duren voor er een kleine Ter Stegen ter wereld komt.