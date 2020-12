Geschreven door Jessica Westdijk 06 dec 2020 om 16:12

Atalanta had onverwacht vrij dit weekend. En dat zal de ploeg ongetwijfeld goed uit komen, want woensdag vecht het met Ajax in een onderling duel uit wie er overwintert in de Champions League.

Zondagmiddag stond voor Atalanta eigenlijk een uitduel in de Serie A bij Udinese op het programma. Er zou aanvankelijk om 15.00 afgetrapt worden, maar vanwege de regenval werd de aftrap verschoven naar 15.30. De spelers van beide teams waren al bezig aan de warming-up, toen de scheidsrechter rond 16.00 alsnog besloot om het duel af te gelasten. Vanwege de hevige regenval was het veld onbespeelbaar geworden.

Atalanta kan zich nu dus in alle rust voorbereiden op het duel van aanstaande woensdag, waarin het genoeg heeft aan een gelijkspel.