"Vrij zeker dat Fred Grim Ajax naar derde of tweede plek krijgt"

Henk Spaan heeft veel vertrouwen in Fred Grim als interim-trainer van Ajax. De columnist van Het Parool ziet Grim de selectie wel naar een tweede of derde plek in de Eredivisie loodsen.

Spaan vindt Grim vooral sterk overkomen in de media en geeft hem een 8 voor zijn verschijningen. "Het is ook weleens verfrissend om een coach van Ajax niet in de camera te zien kijken als het spreekwoordelijke konijn in de koplampen. Fred wekt tenminste de indruk dat hij weet waarover hij het heeft, een zelfvertrouwen dat hij deelt met Francesco Farioli."

"Laat die man voorlopig dit werk blijven doen", vindt de journalist. "Ik weet vrij zeker dat hij Ajax naar de derde plaats krijgt en misschien zelfs de tweede." Ook ziet hij dat Grim niet bang is. "Vooral het vervangen van Mika Godts getuigde van moed."