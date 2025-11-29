Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Vrij zeker dat Fred Grim Ajax naar derde of tweede plek krijgt"

Rik Engelbertink
bron: Het Parool
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Henk Spaan heeft veel vertrouwen in Fred Grim als interim-trainer van Ajax. De columnist van Het Parool ziet Grim de selectie wel naar een tweede of derde plek in de Eredivisie loodsen.

Spaan vindt Grim vooral sterk overkomen in de media en geeft hem een 8 voor zijn verschijningen. "Het is ook weleens verfrissend om een coach van Ajax niet in de camera te zien kijken als het spreekwoordelijke konijn in de koplampen. Fred wekt tenminste de indruk dat hij weet waarover hij het heeft, een zelfvertrouwen dat hij deelt met Francesco Farioli."

"Laat die man voorlopig dit werk blijven doen", vindt de journalist. "Ik weet vrij zeker dat hij Ajax naar de derde plaats krijgt en misschien zelfs de tweede." Ook ziet hij dat Grim niet bang is. "Vooral het vervangen van Mika Godts getuigde van moed."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagavond de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Van der Vaart geniet bij Ajax: "Dit is het voetbal waar ik van hou"

0
Louis van Gaal

Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd