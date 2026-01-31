Meldingen
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
"Vroeger kon Ajax gerust een speler van NEC kopen, nu niet meer"

Joram
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft weinig vertrouwen in de huidige staat van het Nederlandse voetbal. In Vandaag Inside reageerde hij somber op de Europese uitschakelingen van deze week, waarin vijf van de zes Nederlandse clubs strandden. Volgens Derksen vergroot dit alleen maar de afstand tot de grote competities.

"Het is heel droevig dat al die Nederlandse clubs eruit vliegen. Nederland heeft al een achterstand op alle grote landen en de Nederlandse talenten gaan steeds vroeger naar het buitenland", zegt Derksen. Hij trekt harde conclusies over het niveau: "We zitten hier naar tweede garnituur-spelers te kijken." Daarmee is de Eredivisie volgens hem structureel te zwak geworden. "De Eredivisie is de competitie van de middelmaat. Dit kost zoveel geld, dat die clubs ook de aansluiting niet meer vinden."

"De achterstand wordt steeds groter. De clubs hebben geen enkele rol van betekenis gespeeld. Dat houdt in dat het Nederlandse voetbal er heel slecht voor staat", aldus Derksen. Ter vergelijking raadde hij kijkers aan om buitenlandse wedstrijden te volgen: "Je moet op zaterdagavond maar eens eerst naar Studio Sport en dan naar Match of the Day kijken. Je weet niet wat je ziet."

René van der Gijp plaatste daar een kanttekening bij en wijst op de veranderde transfermarkt. "Clubs hebben het ook moeilijk, Johan: er is zo veel veranderd. Vroeger kon je als PSV, Ajax of Feyenoord zijnde makkelijk een speler van NEC kopen. Nu ook niet meer." Derksen is het daar mee eens: "Ze denken: we verkopen hem niet aan PSV, maar wachten even op een Engelse club."

