Vrouw Andy van der Meijde opgelicht: "Hij zei nog: niet doen"

Melisa Schaufeli, de partner van voormalig Ajax-speler Andy van der Meijde, is met Pinksteren slachtoffer geworden van internetoplichting. Ze trapte tijdens een festival in een phishingmail, waarbij er zo'n 7.500 euro van haar PayPal-rekening werd gestolen. Schaufeli is nog altijd druk met de nasleep.

Het geld is nog altijd niet teruggestort. "Ik kan gewoon nergens mensen bereiken die me kunnen helpen. Niemand belt je", vertelt Schaufeli tegenover Shownieuws. "Je hebt geen contactpersoon, alles gaat via chat en mail. Iedere keer komen ze met een ander antwoord. Het is echt verschrikkelijk. Ik haal alles uit de kast. Ik ga nu eerst een advocaat bellen. Die ga ik er ook opzetten. Ik heb aangifte gedaan tegen PayPal." De vrouw van Van der Meijde beseft dat ze zelf een fout heeft gemaakt. "Ik heb zelf op het berichtje geklikt waarin stond dat mijn PayPal werd gehackt in het buitenland: 'Bent u dit niet?' Dat is precies hetzelfde bericht dat ik normaal ook van PayPal krijg. Ik klikte op de link en binnen 30 seconden was mijn geld weg. Andy wordt er ook helemaal gek van, ik ben er elke dag mee bezig. Ik haal alles uit de kast", aldus Schaufeli.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen. Cookievoorkeuren wijzigen

De oplichting gebeurde op Eerste Pinksterdag en het lukte Schaufeli destijds niet om de klantenservice te bereiken. Ze plaatste een oproep op Instagram en sprak toen ook al met Shownieuws. "Ik kreeg zo'n mailtje en eigenlijk trap ik daar nooit in", vertelde ze afgelopen zondag. "Meestal is Andy ook best wel scherp daarop. Hij zei nog: 'Niet doen, dat is phishing.' Ik dacht dat iemand misschien probeerde in te loggen op onze PayPal. Ik had mijn zoon ook bericht of hij het aan het proberen was."