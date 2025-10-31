De Maaskantine
Arnold Bruggink prijst Ajacied: "Iedereen vindt wat van hem"
'Vrouw in verband gebracht met Ziyech': "Zij loopt te pronken!"

Arthur
bron: Instagram
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

De familie van Hakim Ziyech ligt opnieuw in de schijnwerpers. Faouzi Ziyech, de oudere broer van de oud-speler van Ajax en Marokkaans international, heeft op Instagram uitgehaald naar een vrouw die volgens hem ten onrechte opschept over haar rol in de jeugd van zijn broer.

Faouzi deelt een foto waarop Ziyech en de vrouw naast elkaar staan, al zijn hun gezichten niet zichtbaar. “Je rekent mij aan dat ik jou bij een gastgezin heb ondergebracht ver van huis. Daarna maakte jij nog wel gebruik van mij waar het kon (wekelijks). NOG MEER DROGREDENEN! Maar zij loopt te pronken dat zij dat geregeld heeft, LACHWEKKEND!", schrijft Faouzi in de emotionele post.

Ziyech, geboren in 1993 in Dronten, verloor op jonge leeftijd zijn vader, een verlies dat een grote impact op hem had. “Vanaf dat moment ging het bergafwaarts met Hakim”, vertelde zijn broer Faouzi eerder in een documentaire. De jonge Hakim raakte regelmatig in de problemen en dreigde zelfs te ontsporen.

Om zijn broer op het rechte pad te houden, greep Faouzi in. Hij zorgde ervoor dat Hakim op jonge leeftijd in een gastgezin in Heerenveen kon wonen, zodat hij zich volledig op voetbal kon richten. Volgens Faouzi was dat een cruciale stap in de ontwikkeling van de toekomstig sterspeler.

