Vrouw Lang spreekt zich uit: "Iedereen heeft een mening over hem"
Blossom de Weerd heeft in een interview met De Telegraaf openhartig verteld over haar relatie met Noa Lang. De partner van de Oranje-international blikte terug op hun eerste ontmoeting, het gezinsleven en de uitdagingen die komen kijken bij een voetbalcarrière in het buitenland.
De Weerd en Lang leerden elkaar acht jaar geleden kennen via sociale media. Een onschuldige interactie groeide uiteindelijk uit tot een serieuze relatie. "Ik likete zijn foto en hij stuurde mij een berichtje. Hij speelde bij Jong Ajax en woonde nog bij zijn moeder in Rotterdam. Ik woonde in Amsterdam. Na een training kwam hij bij me eten. Ik kon helemaal niet koken, maar hij had honger, dus ik maakte toch maar iets, haha. Hij was totaal niet op zijn mondje gevallen en dat vond ik grappig. Ik zag het eerst niet zo serieus."
Inmiddels vormen de twee een gezin met twee jonge zoons. De Weerd vertelt dat de komst van hun tweede kind sneller kwam dan verwacht. "Inmiddels hebben we samen twee zoons van 3 en 2 jaar. Toen ik na de komst van ons eerste kindje na drie maanden alweer zwanger bleek, was ik in shock. Zo snel! Het was welkom, maar ik moest ook echt huilen. Noa vond het direct te gek."
Ook merkt ze hoe bekend Lang inmiddels is geworden in de voetbalwereld. "Onze oudste zoon is wel onder de indruk van papa als hij hem op tv ziet. In Turkije en Italië zijn voetballers echt helden. Als we met Noa op pad zijn, moet hij elke vijf minuten wel op de foto. Iedereen heeft een mening over hem, maar daar ben ik totaal niet mee bezig."
Toen Lang afgelopen winter de overstap maakte naar Galatasaray, kwam het gezin voor een lastige keuze te staan. "Komt doordat Noa in Istanbul meer kon spelen richting het WK. Dat soort keuzes horen gewoon bij voetbal. Ik woon nog met de kinderen in Italië, omdat ik mijn dochter niet van haar school wilde afhalen. Mijn moeder woont tijdelijk bij ons om te helpen; zonder haar zou het heel pittig zijn."
Ondanks de afstand begrijpt De Weerd de keuzes die haar partner maakt voor zijn carrière. "Een voetbalcarrière duurt maar kort en ik vind het belangrijk dat Noa zijn kansen kan pakken. Gaat hij ergens langer spelen, dan verhuizen wij als gezin mee. Je moet steeds opnieuw je plek vinden, maar als de kinderen het fijn hebben, voel ik me overal thuis."
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