Vrouw Lang spreekt zich uit: "Iedereen heeft een mening over hem"

Blossom de Weerd heeft in een interview met De Telegraaf openhartig verteld over haar relatie met Noa Lang. De partner van de Oranje-international blikte terug op hun eerste ontmoeting, het gezinsleven en de uitdagingen die komen kijken bij een voetbalcarrière in het buitenland.

De Weerd en Lang leerden elkaar acht jaar geleden kennen via sociale media. Een onschuldige interactie groeide uiteindelijk uit tot een serieuze relatie. "Ik likete zijn foto en hij stuurde mij een berichtje. Hij speelde bij Jong Ajax en woonde nog bij zijn moeder in Rotterdam. Ik woonde in Amsterdam. Na een training kwam hij bij me eten. Ik kon helemaal niet koken, maar hij had honger, dus ik maakte toch maar iets, haha. Hij was totaal niet op zijn mondje gevallen en dat vond ik grappig. Ik zag het eerst niet zo serieus."

Inmiddels vormen de twee een gezin met twee jonge zoons. De Weerd vertelt dat de komst van hun tweede kind sneller kwam dan verwacht. "Inmiddels hebben we samen twee zoons van 3 en 2 jaar. Toen ik na de komst van ons eerste kindje na drie maanden alweer zwanger bleek, was ik in shock. Zo snel! Het was welkom, maar ik moest ook echt huilen. Noa vond het direct te gek."