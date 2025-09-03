Vrouw Maurice Steijn over Ajax-tijd: "Was met Biba echt voor hem"

De timing kon haast niet beter voor Sem Steijn. Zijn eerste oproep voor Oranje kwam precies in het weekend dat hij met Feyenoord tegenover Sparta stond, de club van vader Maurice. Voor moeder en echtgenote Priscilla Steijn was het dus een bijzondere editie van de stadsderby. Ook blikt Priscilla terug op Maurice zijn tijd bij Ajax.

Natuurlijk is ze enorm trots, maar ontspannen toekijken zat er niet in voor Priscilla, die zondagmiddag haar plek innam op de tribune van Het Kasteel, ter hoogte van de middenlijn. Naast haar zaten dochter Biba, moeder Diny en schoondochter Quirine.

"Is het alweer de zevende keer?", vroeg ze zich voorafgaand aan de wedstrijd hardop af tegenover Algemeen Dagblad. Lachend vervolgde ze: "Zielig hè, voor mij. Ik denk niet dat dat echt gaat wennen. Ik zeg altijd: schiet mij maar naar de maan. Ik ben er even niet. Ik vind het altijd weer veel te spannend."

De spanning maakt echter snel plaats voor trots, zeker nu zoon Sem ook nog eens de stap naar Oranje heeft gezet. "Oranje is van jongs af aan zijn droom geweest. Als het dan gebeurt, knal je uit elkaar van trots. Sem ging altijd door tot iets hem lukte. Hij liep altijd rond met de bal, was altijd aan het trainen. De bal ging mee naar de supermarkt, naar de bioscoop en ook naar bed. Hij sliep in een hoogslaper en dan zei ik altijd tegen hem: ‘niet die vieze bal mee naar bed, want die rolt ook over straat’."

Priscilla heeft wel een duidelijke voorkeur in huis. "Ik ben altijd voor Sem, alleen ligt het er wel even aan of Maurice de puntjes nodig heeft, zoals destijds bij Ajax. Toen was ik samen met Biba echt voor Maurice. Ik vroeg nog aan Sem: heb je niet ergens last van? Dat je die wedstrijd lekker niet mee doet. ‘Nee mam, ik ga lekker voetballen en scoren’. En dat doet ‘ie dan ook gewoon", besluit ze.