AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vrouw Maurice Steijn over Ajax-tijd: "Was met Biba echt voor hem"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Priscilla en Maurice Steijn
Priscilla en Maurice Steijn Foto: © BSR Agency

De timing kon haast niet beter voor Sem Steijn. Zijn eerste oproep voor Oranje kwam precies in het weekend dat hij met Feyenoord tegenover Sparta stond, de club van vader Maurice. Voor moeder en echtgenote Priscilla Steijn was het dus een bijzondere editie van de stadsderby. Ook blikt Priscilla terug op Maurice zijn tijd bij Ajax.

Natuurlijk is ze enorm trots, maar ontspannen toekijken zat er niet in voor Priscilla, die zondagmiddag haar plek innam op de tribune van Het Kasteel, ter hoogte van de middenlijn. Naast haar zaten dochter Biba, moeder Diny en schoondochter Quirine.

"Is het alweer de zevende keer?", vroeg ze zich voorafgaand aan de wedstrijd hardop af tegenover Algemeen Dagblad. Lachend vervolgde ze: "Zielig hè, voor mij. Ik denk niet dat dat echt gaat wennen. Ik zeg altijd: schiet mij maar naar de maan. Ik ben er even niet. Ik vind het altijd weer veel te spannend."

De spanning maakt echter snel plaats voor trots, zeker nu zoon Sem ook nog eens de stap naar Oranje heeft gezet. "Oranje is van jongs af aan zijn droom geweest. Als het dan gebeurt, knal je uit elkaar van trots. Sem ging altijd door tot iets hem lukte. Hij liep altijd rond met de bal, was altijd aan het trainen. De bal ging mee naar de supermarkt, naar de bioscoop en ook naar bed. Hij sliep in een hoogslaper en dan zei ik altijd tegen hem: ‘niet die vieze bal mee naar bed, want die rolt ook over straat’."

Priscilla heeft wel een duidelijke voorkeur in huis. "Ik ben altijd voor Sem, alleen ligt het er wel even aan of Maurice de puntjes nodig heeft, zoals destijds bij Ajax. Toen was ik samen met Biba echt voor Maurice. Ik vroeg nog aan Sem: heb je niet ergens last van? Dat je die wedstrijd lekker niet mee doet. ‘Nee mam, ik ga lekker voetballen en scoren’. En dat doet ‘ie dan ook gewoon", besluit ze.

Gerelateerd:
Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Maurice Steijn
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd