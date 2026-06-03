Vrouw Ronald Koeman reageert: "Dat komt ook omdat ik ziek ben"
Oranje-bondscoach Ronald Koeman zijn vrouw Bartina Koeman gaat niet mee naar het WK met haar man. In een gezamenlijk radio-interview bij Evers & Co vertelt de zieke Bartina te hopen in ieder geval één wedstrijd bij te kunnen wonen.
Bartina (65) lijdt aan een chronische vorm van borstkanker. Op het moment is haar situatie niet kritiek. "Door mijn situatie kan ik niet zes weken naar Amerika, dus ik wil nu nog even lekker van hem genieten. Wij zullen wel dagelijks contact hebben tijdens het WK. Maar als hij druk is, is dat ook prima", zegt ze.
"Als mijn gezondheid het toelaat, hoop ik één keer naar het toernooi te kunnen komen", is Bartina hoopvol. "Dat zou geweldig zijn. Over een week of drie denk ik dat ik hem wel echt ga missen. Maar we zien het wel. Ik leef van dag tot dag."
De selectie is samen gesteld, waardoor er nu wat druk van de taak wegvalt. "Het ergste hebben we gehad. Hij ging 's nachts uit bed en in de woonkamer zitten, omdat hij dan aan het prakkeseren is. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij laat mij lekker slapen. Ik bemoei me er niet mee en dat vindt hij ook fijn. Hij houdt er niet van als een vrouw zich heel erg gaat bemoeien."
"Hij zegt tegen me: laat mij maar lekker in m’n bubbel. Dan is hij het liefst alleen op zijn kantoor", weet Bartina dan ook. "Dan laat ik hem ook. Maar nu is hij weer helemaal relaxed", aldus Bartina.
Ze hoopt wel dat het hierna klaar is voor haar man en dat ze samen nog van wat tijd kunnen genieten. "Voor mij is dit wel het laatste in de voetbalwereld. Dat komt ook omdat ik ziek ben. Ik zou heel graag nog leuke reisjes met hem maken na het WK."
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