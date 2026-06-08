Vrouw van Danny Hoesen pleegde zelfmoord: "Dat brak me volledig"

In een interview met De Telegraaf vertelt oud-profvoetballer Danny Hoesen openhartig over het ingrijpende verlies van zijn vrouw Aimee, die in 2024 uit het leven stapte. Tijdens zijn carrière speelde hij onder meer voor AFC Ajax en FC Groningen, en kwam hij ook uit in Engeland en de Verenigde Staten.

Het leven als profvoetballer leek vrij en overzichtelijk, maar achter de schermen groeiden de spanningen in het gezin. Die vrijheid bleek in de praktijk niet zo zorgeloos. Binnen het gezin namen de zorgen langzaam toe. Zijn vrouw kampte met angstklachten en een sterke behoefte aan controle. Wat begon met kleine lichamelijke signalen, groeide uit tot grote zorgen, waardoor haar wereld steeds kleiner werd. Ook het zoeken naar geruststelling via internet en medische onderzoeken bood geen verlichting. Integendeel, de angst en onzekerheid namen alleen maar toe. Het gezin verhuisde meerdere keren in een poging rust te vinden, maar die bleef uit. Danny Hoesen bleef in die periode volledig betrokken bij de zorg voor zijn vrouw en ging met haar mee naar afspraken, scans en therapieën. Toen er eindelijk een behandeltraject in zicht kwam dat hoop gaf, sloeg het noodlot toe: een dag voor de start van de therapie maakte zijn vrouw een einde aan haar leven.

Die dag staat hem nog altijd scherp bij. Hij was met zijn zus en kinderen aan het zwemmen toen hij het telefoontje kreeg. "Vanaf dat moment schakelde ik over op overleven", zegt hij tegenover De Telegraaf. De rit naar huis voelt voor hem als een waas van sirenes, politie en chaos. Eén moment achtervolgt hem sindsdien het meest: de paniek in de ogen van zijn kinderen wanneer hij vertrekt. "Dat beeld staat op mijn netvlies gebrand", vertelt hij. In de weken daarna valt alles weg. Hij slaapt nauwelijks en probeert tegelijk overeind te blijven voor zijn kinderen. De realiteit komt in golven binnen, vooral via zijn oudste zoon die steeds opnieuw "mama is dood" tekent. "Dat brak me volledig", zegt de voormalig spits. Toch gaat het leven door, hoe onwerkelijk dat ook voelt. Pas later ontstaat er ruimte om even stil te staan, wanneer hij met zijn kinderen tijdelijk bij zijn zus intrekt. Wie kampt met suïcidale gedachten of zich zorgen maakt om een ander, kan 24 uur per dag terecht bij 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113, of via 113.nl.