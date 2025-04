Vrouw van Joël Veltman hekelt PSV-supporter: "Wat een loser!"

In aanloop naar de topper tussen PSV en Ajax afgelopen zondag, deelde muzikant en fanatiek PSV-supporter Joël Borelli onlangs een anekdote over een opvallend optreden op de bruiloft van voormalig Ajacied Joël Veltman. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelde Borelli hoe hij vlak na het binnenhalen van het kampioenschap in 2016 rechtstreeks van het feestgedruis naar de bruiloft van Veltman ging, waarop Naomi Veltman heeft gereageerd. Zij is de vrouw van oud-Ajacied Joël Veltman.

Het optreden dat volgens hem gepaard ging met de nodige baldadigheid, waaronder een aangepaste versie van het nummer Brabant van Guus Meeuwis, was gericht aan de aanwezige Ajacieden.

De zanger zei onder andere: "Toen heb ik gezongen: Daar loop je alleen op een stil Leidseplein, jij zou ook zo graag kampioen willen zijn. Uiteindelijk viel het reuze mee, maar ik heb er wel een beetje lopen stieren." Hoewel Borelli aangaf dat het allemaal met een knipoog was bedoeld, heeft de vrouw van Joël Veltman, Naomi Veltman, inmiddels fel van zich laten horen. Op Instagram reageerde ze verbolgen op de uitlatingen van de zanger, zo brengt FBI Channel naar buiten.

Naomi Veltman: "Dit hoort een professionele zanger te zijn die wordt geboekt door een stel voor hun mooiste dag. Vervolgens zoekt ie om elke haverklap de pers op met een verhaal over een liedje die die nooit heeft gezongen. En noemt ie allemaal namen van gasten die er waren omdat ie zelf te oninteressant is om in de media te komen."

De kritiek van Veltman richt zich ook op Borelli's openheid over zijn fysieke toestand tijdens de bruiloft: "Wie wil er geen zanger die opschept dat ie met een kater op stond te treden op onze bruiloft." Tot slot uit ze haar frustratie over het feit dat Borelli blijft teruggrijpen naar het moment, terwijl het al bijna een decennium geleden is: "Als je eigen carrière te onbelangrijk is om over te praten, moet je maar verhalen verzinnen over een bruiloft van bijna 10 jaar geleden."