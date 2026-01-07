Daley Blind keert terug bij Ajax? "Mogelijk voor minder te krijgen"

Ajax overweegt opnieuw een terugkeer van Daley Blind. Net als afgelopen zomer valt de naam van de routinier opnieuw in de zoektocht naar versterking voor meerdere posities. Blind brengt ervaring mee, maar ook door zijn veelzijdigheid en contractuele situatie bij Girona is hij wederom interessant.

De 35-jarige international speelt daar dit seizoen alles, voornamelijk als centrale verdediger en linksback, maar kan ook als controleur uit de voeten. "Afgelopen zomer kon de club Blind voor een clausulebedrag van rond de 500.000 euro ophalen bij Girona. Omdat zijn contract in de zomer afloopt, is hij mogelijk voor minder te krijgen", zo schrijven Lentin Goodijk en Tim van Duijn bij Voetbal International.

Met het eventueel aantrekken van Blind zou Ajax bovendien vooruit kunnen kijken richting de periode ná zijn actieve loopbaan. Binnen de club leeft de gedachte dat hij ook na zijn spelerscarrière een waardevolle rol kan vervullen, bijvoorbeeld in een technische of begeleidende functie.