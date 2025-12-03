Ajax supporters en sfeer
Vuurwerkactie buiten ArenA krijgt staartje: "Hebben kentekens"
Resten vuurwerk na Ajax - FC Groningen Foto: © Pro Shots
De politie heeft de kentekens geregistreerd van de auto’s van Ajax-supporters die dinsdagmiddag buiten de Johan Cruijff ArenA vuurwerk afstaken. Dat bevestigt een woordvoerder aan De Telegraaf. De betrokken fans kunnen naar verwachting nog een straf tegemoetzien.
De knallen waren dinsdagmiddag, tijdens de eerste helft van Ajax – FC Groningen, duidelijk op televisie te horen. Voor het vervolg van de wedstrijd waren geen supporters welkom, maar een deel van de harde kern liet zich met de vuurwerkactie buiten het stadion alsnog van zich horen.
Volgens de politie ging het om illegaal vuurwerk uit China. "We hebben de kentekens", zegt een agent tegen De Telegraaf. "Het ging allemaal erg snel, maar ze zijn genoteerd."
