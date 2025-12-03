Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Ajax supporters en sfeer

Vuurwerkactie buiten ArenA krijgt staartje: "Hebben kentekens"

Amber
bron: De Telegraaf
Resten vuurwerk na Ajax - FC Groningen
Resten vuurwerk na Ajax - FC Groningen Foto: © Pro Shots

De politie heeft de kentekens geregistreerd van de auto’s van Ajax-supporters die dinsdagmiddag buiten de Johan Cruijff ArenA vuurwerk afstaken. Dat bevestigt een woordvoerder aan De Telegraaf. De betrokken fans kunnen naar verwachting nog een straf tegemoetzien.

De knallen waren dinsdagmiddag, tijdens de eerste helft van Ajax – FC Groningen, duidelijk op televisie te horen. Voor het vervolg van de wedstrijd waren geen supporters welkom, maar een deel van de harde kern liet zich met de vuurwerkactie buiten het stadion alsnog van zich horen.

Volgens de politie ging het om illegaal vuurwerk uit China. "We hebben de kentekens", zegt een agent tegen De Telegraaf. "Het ging allemaal erg snel, maar ze zijn genoteerd."

Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

Ajax identificeert eerste verdachten, club overlegt met politie

Marciano Vink namens ESPN

Marciano Vink haalt hard uit: "Voetbal was absoluut ondergeschikt"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

