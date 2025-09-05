Het laatste Ajax Nieuws
VVD-leider Yesilgöz kiest favoriete Ajax-elftal aller tijden
Dilan Yesilgöz Foto: © Pro Shots
Dilan Yesilgöz heeft haar favoriete Ajax-elftal aller tijden prijsgegeven. De VVD-leider is groot fan van de Amsterdamse club en getrouwd met René, die in de bestuursraad van Ajax zit.
In het doel kiest Yesilgöz voor Edwin van der Sar met daarvoor een verdediging bestaande uit Frank de Boer, Ruud Krol, Frank Rijkaard en Danny Blind. Op het middenveld staan Johan Cruijff, Bennie Müller en Jari Litmanen en in de voorhoede kiest de politica voor Sjaak Swart, Marco van Basten en Piet Keizer
Zet in op Nederland tegen Litouwen!
Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
McConnell heeft toekomst bij Liverpool: "Dankt hij aan één kwaliteit"
Ihattaren bijt van zich af: "Je moet het bij de feiten houden"
Blind over nieuwe concurrentiestrijd Ajax: "Moeten het uitvechten"
Schildkamp tipt Heitinga: "Je moet hem op zijn beste plek zetten"
Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:
Rodney Sneijder over broers: "Ik zie dat ze veel verdriet hebben"
Ex-Ajacied populair in buitenland: "Dan hoor je: Donny, Donny"
Oranje geen wereldtop: "Polen te makkelijk, Spanje te moeilijk"
Oranje meldt domper: Frenkie de Jong verlaat trainingskamp
VIDEO| Gloukh herpakt zich na 'onvoldoende': Israëliër trefzeker
Meer nieuws
Kieft trekt twijfels: "Dat is waar hij niet tegen bestand is"
Opvallende onthulling: Blind was geen voorstander van Farioli
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
'Danny Blind wilde Daley terughalen maar leiding Ajax weigerde'
Warmerdam: "Heel eerlijk had ik gehoopt op een Eredivisie-club"
Verweij onthult: "Die haalden allemaal hun neus op voor Ajax"
Ajax verrast met nieuws: RVC-lid zal Ajax binnenkort verlaten
Erik ten Hag niet terug naar FC Twente: "Hij kan van het lijstje"
Wout Weghorst terug naar de bank? "Dat is heel lullig voor hem"
VVD-leider Yesilgöz kiest favoriete Ajax-elftal aller tijden
Ouder nieuws
Suarez door het stof na spuugincident: "Heb een fout gemaakt"
Brobbey mijdt gespreksonderwerp: "Uit respect voor de club..."
'Ajax ziet toekomst in talent en zet in op contractverlenging'
Sneijder: "Ik leek op een junk, ook al gebruikte ik geen drugs"
'Ajax trekt Soykan aan, komst andere Vitesse-spelers onzeker'
Erik ten Hag aan de slag bij FC Twente? "Dat gaat Erik niet doen"
Brobbey: "Precies wat ik in deze fase van mijn carrière zocht"
Wijffels: "Vijf meter naar voren en ze waren kampioen geweest"
Ajax kent sterke transferzomer: "Kroes zal zeer tevreden zijn"
Alex Kroes: "Ik werd wakker met een bod van die club in mijn inbox"
Video’s
Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:
Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."
Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"
Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."
Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"
René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."
Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"
0 reacties