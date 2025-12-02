Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Waar kun je het restant van Ajax - FC Groningen live bekijken?

Rik Engelbertink
bron: ESPN
De spelers druipen af
De spelers druipen af Foto: © Pro Shots

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdag om 14.30 uur vanaf de zesde minuut hervat en uitgezonden op televisie. Bij het duel zijn geen supporters welkom. 

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag stilgelegd door vuurwerkacties vanuit de F-side van Ajax. Dat gebeurde na zes minuten. Dat is ook het punt vanaf waar de wedstrijd hervat zal worden. Het duel is live bij te wonen op televisie.

De hervatting van Ajax tegen FC Groningen is dinsdagmiddag te zien op ESPN 1. Dat betekent dat het duel voor iedereen gratis bij te wonen is. Vanaf 14.00 uur is de voorbeschouwing te zien. 

