Geschreven door Kevin Ligtvoet 25 okt 2020 om 23:10

Na een teleurstellende 0-1 nederlaag tegen Liverpool neemt Ajax het op tegen Atalanta voor de tweede pot in de Champions League. De Italianen wisten wel drie punten te pakken vorige week na een 0-4 overwinning op Midtjylland. De ploeg van Erik ten Hag moet er alles aan doen om punten te pakken en niet nu al op een grote achterstand te komen Groep D. Atalanta staat bekend om het loopvermogen, de hoge backs en het altijd druk zetten op de tegenstander. Het zal een lastige pot worden voor de Amsterdammers. Vandaag kijken we naar de speelwijze van de tegenstander en hoe Ajax er voor kan zorgen dat de punten mee gaan naar Amsterdam.

Atalanta valt vooral aan via de links- en rechtsback. Deze staan heel hoog en zijn in balbezit meer buitenspelers dan verdedigers en dit zorgt voor overtal. Ze vallen met heel veel mensen aan en zetten direct druk bij balverlies op de helft van de tegenstander. Dit verklaart het aantal goals van vorig seizoen en ook tegen Midtjlland. Natuurlijk zorgt dit wel voor veel mogelijkheden in de counter en in de diepte voor Ajax en andere tegenstanders.

Het belangrijkste is dat wanneer Atalanta op de flanken in balbezit is, dat ze niet makkelijk terug het centrum inkomen. Dat is namelijk precies wat ze willen; rondspelen, rondspelen en rondspelen tot er ruimte is in het midden en zo de spitsen voor Onana zetten. Wanneer Ajax de bal kan onderscheppen is een snelle omschakeling heel belangrijk, dit is precies hoe Napoli van De Roon & co wist te winnen dit seizoen. Atalanta speelt eigenlijk altijd in een 3-4-3 of 3-5-2 formatie en een aanvallende instelling. Hans Hateboer en Robin Gosens staan heel hoog als backs, daar liggen ook kansen voor de Amsterdammers. Met snelle spelers als Quincy Promes, Antony en David Neres zal het gevaar vooral daar vandaan komen met mogelijk weer Dusan Tadic in de punt.

Het gaat zeker geen makkelijke avond worden, maar Atalanta is niet in de vorm waarmee ze het seizoen begonnen en vorig jaar mee afsloten. Ze hebben recent al verloren van Napoli en Sampdoria en ze moeten zeker bang zijn voor Ajax, die een heerlijke generale kende tegen VVV-Venlo.

Dit zijn de verwachte elf van Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Gomez, Freuler, Gosens; Muriel, Zapata.