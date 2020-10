Geschreven door Kevin Ligtvoet 14 okt 2020 om 08:10

In een week tijd gaat Ajax beginnen aan een nieuw Champions League seizoen. De eerste wedstrijd wordt in de eigen Arena gespeeld tegen het Liverpool van trainer Klopp. Waar liggen de zwakke punten van de kampioen van Engeland en waar liggen de kansen voor de Amsterdammers?

Liverpool staat bekend als een echte “pressingmachie” en dat zegt eigenlijk al heel veel over de speelwijze. Ze zetten ongelooflijk veel druk op de tegenstanders en de spelers hebben een geweldig loopvermogen. Het maakt ze niet uit als ze 10 meter moeten lopen om druk te zetten op de linksback van de tegenstander. Dit zorgt ervoor dat het opbouwen van de tegenstander in een heel hoog tempo moet, er goede loopacties gemaakt moeten worden en dat er anders een lange bal gespeeld wordt. Met verdedigers als Virgil van Dijk is de kans vrij groot dat de ploeg van Klopp de luchtduels wint.

Waar liggen de kansen voor Ajax? Hoog druk zetten heeft altijd nadelen. Het is de meest gevaarlijke manier van verdedigen, maar wel zeer gevaarlijk als het niet goed wordt uitgevoerd. Het probleem bij Liverpool is dat het bijna altijd goed gaat, maar dit seizoen lijkt het allemaal wel iets meer te haperen. Zo verloren Wijnaldum en Van Dijk met 7-2 (!) van Aston Villa voor de interlandbreak. Er liggen dus zeker kansen.

Wanneer de “Reds” druk gaan zetten betekent dat wel vaak dat Ajax op eigen helft in overtal is, en als Ten Hag zijn ploeg weer écht in vorm krijgt, kunnen ze daar heel veel mee. Als je de keeper nog niet mee zou rekenen is het meestal het geval dat Ajax op eigen helft één speler meer heeft dan Liverpool. Dit betekent wel weer dat er op de helft van Liverpool iemand ‘over’ is, die dan of alsnog kan instappen of bij de verdedigers kan blijven. Wel staat de achterste linie heel hoog en met de snelheid van Quincy Promes, Antony of David Neres kan Ajax hier gebruik van maken. Zoals we al vaker gezien hebben heeft bijvoorbeeld Daley Blind een geweldige pass in de benen en kan hij de aanvallers zo voor de aanvaller zetten. Dit kan, als de Amsterdammers onder de druk uit komen van de bezoekers, zeker heel gevaarlijk worden.

De vraag is of Erik ten Hag weer terug wil gaan naar zijn Champions League opstelling met Dusan Tadíc in de punt van de aanval. In de Eredivisie is dit nog niet voorgekomen dit jaar, maar tegen teams waar ze mogelijk niet tegen een muur spelen is dit misschien wel weer anders. Met een aanspeelpunt in het midden en snelheid op de flanken heeft Ajax kansen om duels voorin te vermijden en puur op snelheid in het strafschopgebied te komen, en met verdedigers als Van Dijk kan dit erg handig zijn. Nog een voordeel voor Ajax is wel dat Liverpool geen echte creatieve middenvelder heeft, maar vooral mensen met loopvermogen. Natuurlijk wordt het lastig om Sadio Mané en Mohamed Salah te verdedigen, maar zonder al te veel creativiteit en geen echte ’10’ valt het nog mee.

Dus, waar liggen de kansen voor Ajax? Bij de snelheid voorin en rust houden aan de bal. Liverpool zal hoog en fel druk gaan zetten en de kunst is om daar onderuit te voetballen. Lukt dit? Dan kan je makkelijk de aanvallers wegsturen en kansen creëren. Verzuim je onder de druk uit te spelen? Dan gaat het een lastige avond worden met veel balverlies en lange ballen richting Virgil van Dijk. Het is dus aan de Amsterdammers om rust aan de bal te houden en geen onnodig balverlies te lijden. Hopelijk lukt het dan om vaak richting het doel van doelman Allisson te komen en wat goals te maken.