"Waarom 50.000 mensen in de Johan Cruijff Arena naar huis sturen?"
Valentijn Driessen heeft stevige kritiek op het nieuwe vuurwerkbeleid van de KNVB. Sinds de invoering van het nieuwe protocol wordt een wedstrijd definitief stilgelegd wanneer er vuurwerk op het veld terechtkomt. Volgens de journalist gaat de voetbalbond daarmee veel te ver.
"Deze op het oog doortastende maatregel gaat alle perken te buiten", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Waarom 50.000 bezoekers in de Johan Cruijff ArenA of De Kuip naar huis sturen als enkele onverlaten in het uitvak met Excelsior- of Telstar-fans een rotje op het veld gooien?"
Volgens Driessen is de KNVB door de overheid in een lastige positie gebracht, maar dat rechtvaardigt volgens hem niet de huidige aanpak. "De KNVB en clubs zijn met de rug tegen de muur gezet, daardoor is het simpelweg machtsmisbruik van overheidswege. Want met recht en rechtvaardigheid heeft dit idiote signaal niets te maken."
De journalist ziet liever dat alleen het vak waar het vuurwerk vandaan komt wordt ontruimd. "Ook een stap in de goede richting zou puntenaftrek zijn voor de club waarvan fans verantwoordelijk zijn voor het staken van wedstrijden." Driessen verwijst daarbij naar de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Dat duel werd eerder stilgelegd, waarna Utrecht het restant een paar dagen later zonder publiek afwerkte.
De Domstedelingen kwamen daarbij terug van een 1-3 achterstand en speelden uiteindelijk met 3-3 gelijk. Volgens Driessen zorgt die situatie voor een verkeerd signaal richting supporters. "Deze beloning voor crimineel gedrag van de Utrechtse aanhang werkt het bewust saboteren van wedstrijden in de hand. Puntenaftrek kan dit voorkomen."
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