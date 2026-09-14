"Waarom 50.000 mensen in de Johan Cruijff Arena naar huis sturen?"

Valentijn Driessen heeft stevige kritiek op het nieuwe vuurwerkbeleid van de KNVB. Sinds de invoering van het nieuwe protocol wordt een wedstrijd definitief stilgelegd wanneer er vuurwerk op het veld terechtkomt. Volgens de journalist gaat de voetbalbond daarmee veel te ver.

"Deze op het oog doortastende maatregel gaat alle perken te buiten", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Waarom 50.000 bezoekers in de Johan Cruijff ArenA of De Kuip naar huis sturen als enkele onverlaten in het uitvak met Excelsior- of Telstar-fans een rotje op het veld gooien?"

Volgens Driessen is de KNVB door de overheid in een lastige positie gebracht, maar dat rechtvaardigt volgens hem niet de huidige aanpak. "De KNVB en clubs zijn met de rug tegen de muur gezet, daardoor is het simpelweg machtsmisbruik van overheidswege. Want met recht en rechtvaardigheid heeft dit idiote signaal niets te maken."