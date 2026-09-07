Waarom de tweede schermervaring niet meer weg te denken is tijdens voetbalwedstrijden

Ik heb een vriend die tijdens een Ajax-wedstrijd zijn telefoon in een andere kamer legt. Bewust. Hij wil kijken, niet scrollen. Geen groepsapp, geen live xG, geen X-discussies. Gewoon de wedstrijd, op de televisie, negentig minuten, klaar. Ik bewonder dat. Ik kan het niet. En eerlijk gezegd ken ik bijna niemand die het kan. Want de telefoon naast je op de bank is inmiddels net zo’n vast onderdeel van de wedstrijdavond als de afstandsbediening en het biertje.

Hoe de telefoon onderdeel werd van het kijken Het begon met de tussenstanden. Even checken hoe het in de andere wedstrijd stond, als er meerdere duels tegelijk werden gespeeld. Dan kwamen de opstellingen erbij, die een uur voor de aftrap op social media verschenen. Toen de blessuremeldingen. Toen de groepsapp die non-stop meeliep met de wedstrijd. En nu, in 2026, is het een compleet ecosysteem. Je kijkt op de televisie en je leest mee op je telefoon. Niet omdat het moet, maar omdat het voelt alsof je iets mist als je het niet doet. Vorig seizoen had Ajax veertien gelijke spelen in de Eredivisie. Veertien keer een wedstrijd die niet werd gewonnen en niet werd verloren. De frustratie daarover speelde zich minstens evenveel af op het tweede scherm als op het eerste. De analyses in de groepsapp, de woede op X, de xG-vergelijkingen die lieten zien dat Ajax kansen genoeg creëerde maar ze niet afmaakte. Dat is het soort informatie dat tien jaar geleden pas de volgende dag in de krant stond. Nu heb je het terwijl de bal nog rolt.

Data maakt je een betere kijker, of een gefrustreerdere Balbezit, schoten op doel, expected goals, pressing-intensiteit: het zijn cijfers die tijdens de wedstrijd beschikbaar zijn op je telefoon. En ze veranderen hoe je kijkt. Je ziet niet alleen dat Ajax domineert, je ziet ook dat de dominantie niks oplevert. Of andersom: je voelt dat de tegenstander beter is, maar de data zegt dat Ajax de betere kansen heeft gehad. Dat conflict tussen gevoel en cijfer is verslavend. Je wilt weten wie er gelijk heeft: jouw ogen of het model. En het antwoord verschuift per wedstrijd.

De groepsapp als virtuele tribune Voor veel supporters is de groepsapp het belangrijkste onderdeel van het tweede scherm. Niet de statistieken, niet de analyses, maar de reacties van vrienden die dezelfde wedstrijd kijken. Elke kans wordt becommentarieerd. Elke wissel wordt bekritiseerd. En elk doelpunt levert een explosie aan berichten op die je niet eens meer leest, omdat je zelf ook aan het juichen bent. Die groepsapp vervangt voor veel mensen wat vroeger het café was: de plek waar je samen keek en samen reageerde. Je zit misschien alleen op de bank, maar via de app ben je verbonden met tien, twintig, dertig mensen die precies hetzelfde meemaken. Dat is de sociale functie van het tweede scherm, en het is de reden waarom niemand zijn telefoon weglegt.

Wat er allemaal op dat scherm verschijnt Wat supporters op hun tweede scherm doen, verschilt per persoon. De een volgt live statistieken, de ander speelt een fantasygame of voetbalpool en weer een ander scrolt tussendoor door sociale media. Dat geldt niet alleen voor Nederlandse Ajax-fans. Ook volwassen supporters in België combineren de wedstrijd met allerlei vormen van digitaal entertainment. Voor sommigen kan daar bijvoorbeeld een online casino in België bij horen. Tijdens de wedstrijd blijven live data en het contact met andere fans echter de belangrijkste functies. De rest is bijzaak.