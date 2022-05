Geschreven door Jessica Westdijk 01 mei 2022 om 09:05

De gemiddelde Nederlander waagt wel eens een gokje. Hiervoor kun je naar een fysiek casino gaan, maar je kunt je tegenwoordig ook tot het internet richten. Op het internet kun je niet alleen in online casino’s spelen, maar ook weddenschappen op voetbalwedstrijden afsluiten. Voetbalwedden wordt de laatste jaren steeds populairder. Vraag jij je af waarom? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst zetten wij namelijk een aantal redenen voor de toenemende populariteit van wedden op voetbal op een rijtje.

Je kunt er een leuk geldbedrag aan overhouden

Wie een weddenschap op een voetbalwedstrijd afsluit, kan hier een leuk geldbedrag mee winnen. Dit is één van de voornaamste redenen waarom voetbalwedden in Nederland populairder wordt. Jouw inzet wordt namelijk vermenigvuldigd met de quotering van een weddenschap. Staat er een quotering van 1.83 op winst van een voetbalteam en zet je hier 10 euro op in? Dan win je 18,30 euro als jouw voorspelling goed uitpakt.

Zet je jouw geld in op een enkele voetbalwedstrijd? Dan spreken we van een single bet. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere wedstrijden in één weddenschap te combineren. Dit noemen we ook wel een combi bet. Grote voordeel van een combi bet is dat de quoteringen van de verschillende wedstrijden met elkaar vermenigvuldigd worden. Selecteer je drie wedstrijden met een quotering van respectievelijk 1.72, 2.03 en 1.91? Dan maakt dit een totale quotering van 6.67. Bij een inzet van 10 euro kan dit je 66,70 euro opleveren. Besef je wel dat een combi bet ook een groot risico met zich meebrengt. Je wint namelijk alleen als je alle wedstrijden goed voorspelt.

Voetbalwedden bezorgt je een kick

Veel Nederlanders wedden op voetbal omdat zij hier een leuk geldbedrag mee kunnen winnen. Toch is dit niet de enige reden waarom voetbalwedden populair is. Nee, want wedden op voetbal bezorgt je namelijk ook een kick. Je wilt immers niets liever dan de weddenschap winnen. Daarom volg je de ontwikkelingen tijdens het duel op de voet. Misschien kijk je de wedstrijd zelfs wel live. Dit voegt extra spanning toe aan voetbalwedden. Je ziet immers hoe de wedstrijd verloopt, waardoor je een goede inschatting kunt maken van jouw winkansen.

De mogelijkheden zijn eindeloos

Tot slot is voetbalwedden populair omdat de mogelijkheden nagenoeg eindeloos zijn. Zo kun je per wedstrijd talloze weddenschappen afsluiten. Je kunt niet alleen maar wedden op de winnaar van een wedstrijd, maar ook op het aantal doelpunten. Bookmakers bieden daarnaast nog allerlei andere weddenschappen aan. Zo kun je bijvoorbeeld ook wedden op doelpuntenmakers, corners en kaarten. Het is overigens niet meer nodig om een weddenschap al voor de aftrap te plaatsen. Nee, want je kunt vandaag de dag live wedden. Grote voordeel hiervan is dat je kunt anticiperen op gebeurtenissen tijdens de wedstrijd. Hierdoor kun je jouw winkansen vergroten.