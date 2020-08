Geschreven door Jordi Smit 17 aug 2020 om 10:08

© Proshots

Donny van de Beek dreigde in de zomer van 2019 naar Real Madrid te vertrekken. De Madrilenen waren onder leiding van hoofdtrainer Zinedine Zidane op zoek naar verjonging op het middenveld. Na het uitstekende seizoen van de Nederlander, en het bereiken van de halve finale van de Champions League, leek Van de Beek de meest geschikte versterking. De transfer ging uiteindelijk om verschillende redenen niet door. De Spaanse media wisten echter zeker dat de middenvelder een jaar later wél naar Madrid zou verkassen. De transfer staat wederom op losse schroeven, waardoor blijven opeens een reële optie is.

Real Madrid

De overgang van Van de Beek naar Real Madrid was in het najaar van 2019 vrijwel rond. De Koninklijke was bereid het gevraagde bedrag van 50 miljoen euro op tafel te leggen. Bovendien zou de club jaarlijks een mooi salaris aan de aanvallende voetballer uit keren. Niets leek een overgang in de weg te staan, uitsluitend een medische keuring zou roet in het eten kunnen gooien. Plotseling kwam het coronavirus om de hoek kijken, waardoor Real Madrid keuzes moest maken. Met het verbouwen van het stadion (zo’n 300 miljoen euro), de oplopende schuld (300 miljoen euro) en de dure huishouding krabbelde de club terug. Waarschijnlijk geen Real Madrid dus voor Van de Beek.

Het is ongetwijfeld een pijnlijke constatering voor Van de Beek, die ook afgelopen seizoen meermaals van waarde was voor de Amsterdammers. De voetballer, die geboren is in Nijkerkerveen, was in vijf seizoenen in de hoofdmacht goed voor 47 doelpunten in 201 duels. Afgelopen seizoen waren dat 11 treffers over 41 wedstrijden. Buiten de doelpunten om is Van de Beek bovenal belangrijk in het jagen van zijn team. Van de Beek neemt zijn teamgenoten keer op keer op sleeptouw om de bal hoog op het veld te veroveren en vervolgens verder te voetballen. Ondanks Van de Beek dus klaar lijkt voor een stap naar het buitenland, loopt alles dus ogenschijnlijk anders.

Manchester United

Heeft geen enkele andere club dan interesse in Van de Beek? Dat is zeker wél het geval, alleen lijkt hij uitsluitend voor de absolute top naar het buitenland te willen verkassen. Manchester United lijkt daarom een concrete optie. Al behoort de club al jaren niet meer tot de kanshebbers voor de Premier League-winst. Met Paul Pogba, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Fred en Juan Mata beschikt de club over een aantal middenvelders van een uitstekend niveau. Maar manager Ole Gunnar Solskjaer lijkt aan te sturen op nieuwe versterkingen. Het is echter de vraag of Van de Beek er verstandig aan doet om naar Manchester te verhuizen.

EK 2021

Met het Europees Kampioenschap van 2021 voor de boeg is Van de Beek bij Ajax verzekerd van een basisplaats. Iets wat hij bij Manchester United nog maar moet afwachten. De Oranje-international mag zich dan bij Ajax wel hebben bewezen als speler die op het allerhoogste niveau uitstekend mee kan, dat betekent niet dat hij over de wereld al een vergelijkbare status heeft als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Het gevolg zal daarom zijn dat Van de Beek na een aantal tegenvallende wedstrijden (voorgoed) op de bank zal belanden. Geheel in tegenstelling tot De Jong en De Ligt, die wél de tijd kregen om zichzelf op topniveau te ontwikkelen.

Van de Beek lijkt bovendien nog niet uitgeleerd in Amsterdam. Als je de aanvallende middenvelders op een rij zet die de afgelopen vijftien jaar succesvol vanaf Ajax naar een Europese topclub vertrokken, dan hadden ze allemaal een ding met elkaar gemeen: ze scoorden in het laatste seizoen bij Ajax er flink op los. Daarmee gingen ze met veel zelfvertrouwen richting hun nieuwe club, waarbij ze bovendien het respect van hun teamgenoten hadden afgedwongen. Hoewel de cijfers van Van de Beek uitstekend zijn, is een doelpunt in vier wedstrijden duidelijk te weinig om indruk te maken op een topclub. Die clubs verwachten doelpunten, zeker als je vaak in het strafschopgebied van de tegenstander terechtkomt.

Daarom is het helemaal geen vreemde gedachte om Van de Beek nog een jaar in Nederland te houden. Hij krijgt dan de mogelijkheid om, vergelijkbaar als de situatie van Hakim Ziyech, toe te groeien naar het niveau waarbij de buitenlandse topclubs écht niet meer om hem heen kunnen. Het bijkomend voordeel voor Van de Beek is dat Ajax dit seizoen waarschijnlijk direct is geplaatst voor de poulefase van het miljoenenbal. Daarin kan hij zich nogmaals bewijzen. Als hij vervolgens tijdens het EK van 2021 samen met Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong het middenveld heeft gevormd, ligt de wereld ongetwijfeld aan zijn voeten. En kan Van de Beek met een tweede landstitel op zak Ajax alsnog met een goed gevoel vaarwel zeggen.