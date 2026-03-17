Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

Joram
bron: VoetbalTijd

Ajax won afgelopen weekend overtuigend van Sparta in eigen stadion. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe interim-trainer Oscar Garcia, en de Amsterdammers pakten meteen een overwinning. Analist René Wagelaar stoort zich aan het spel van de Ajax-spelers, die na de trainerswissel met Fred Grim nu deze goede wedstrijd laten zien.

"Belachelijk dat het daarvan komen moet. Dat vind ik zo krom. Je wil toch van jezelf al winnen? Dat moet in je zitten", zegt Wagelaar bij VoetbalTijd. Gertjan Verbeek haakt in: "Wat vind jij van het juichen van die trainer?" Wagelaar reageert: "Heel eng. Dat vind ik heel eng gedrag. Hij staat naar iedereen met zijn armen wijd, van: zie je me wel? Oh, dat vind ik... Dat doen er steeds meer." 

Verbeek: "Ik vond het ook heel opvallend." Wagelaar besluit: "Maar ook al het hele verhaal, dat hij via Jordi Cruijff is binnengekomen. Ik wed met jou, als Ajax tweede of derde wordt, dan wordt die Garcia hoofdtrainer. Schrijf maar op."

Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties