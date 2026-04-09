Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

FC Twente won afgelopen weekend met 1-2 op bezoek bij Ajax en Younes Taha heeft genoten van de club uit Enschede. De FC Groningen-huurling zag dat Mats Rots en Bart van Rooij opnieuw de uitblinkers waren in de ploeg van trainer John van den Brom.

"Ik heb de eerste helft niet gezien, want ik had zelf een wedstrijd", begint hij bij VoetbalTijd. "Maar de 2e helft heb ik wel gezien en ik heb natuurlijk de samenvatting terug gekeken. Het was een fantastische rush van Mats en ik vind dat Ramiz hem ook gewoon heel goed inschiet, want de keeper verwacht hem totaal niet. En de goal van Bart: het is ongelofelijk dat jouw rechtsback en linksback zo belangrijk kunnen zijn voor het team. Dat vind ik echt knap", aldus Taha.

René Wagelaar haakt vervolgens in met een duidelijke tip voor de Tukkers. "Ik weet niet of Ten Hag naar ons programma kijkt, maar ik zou Mats Rots niet onder de 15 miljoen weg doen", adviseert hij. "Gewoon volhouden en anders houden we hem. Onder de 15 miljoen ga ik hem niet weg doen, het is gewoon een topspeler over 1 of 2 jaar. Nijstad is ook oké, is ook goed, maar Mats Rots... man: kijk hoe hij opkomt", aldus Wagelaar.

"Weghorst liep er nog zes meter achteraan en toen gaf hij het op hè? En Mokio en Steur... is dat nou het huidige talent van Ajax? Dat is prima, maar dat is toch geen Frenkie de Jong, Kluivert of dat soort? Daar mogen ze de schoenveters nog niet van vastmaken", stelt hij. "Steur liep er ook bij te sjokken op het laatst, die kon niet meer. Steur is niet het megatalent wat Ajax normaal altijd brengt in de jeugd, vroeger had je Kluivert of een buitenspeler, maar dit is allemaal zo matig."