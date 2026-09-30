Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

Arthur

Ruud Nijstad is deze interlandperiode voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. De verdediger van FC Twente kwam echter niet in actie tegen Jong Noorwegen. Sterker nog, Nijstad zat niet bij de wedstrijdselectie en moest de 0-0 vanaf de tribune bekijken. Ajax-verdediger Dies Janse kreeg de voorkeur en speelde op de favoriete positie van Nijstad, links centraal achterin.

Opvallend is dat Janse geen vaste basisspeler is bij Ajax, terwijl Nijstad wekelijks aan de aftrap verschijnt bij FC Twente. Bij VoetbalTijd wordt daarom de vraag gesteld of het terecht was dat Nijstad buiten de selectie viel.

"Dat weet je als je bij Ajax of in de top drie speelt, dan heb je voordeel", vertelt René Wagelaar bij VoetbalTijd. "Dat is altijd al zo. Heb je wel eens gehoord van het woord belangen? Het is een rare keuze. Nijstad moet eigenlijk gewoon spelen. Het zal wel komen, omdat er iemand van PSV, Ajax of Feyenoord in de staf zit. Die spelers gaan namelijk altijd voor."

Oud-scheidsrechter Eric Braamhaar plaatst daar een kanttekening bij. "Het zou niet moeten, maar zo'n technische staf bestaat uit meer dan alleen Reiziger", reageert hij. Volgens de betrokkenen is het bovendien niet de eerste keer dat spelers van topclubs bij Jong Oranje een voorkeur krijgen. "Wat René zegt, klopt wel", aldus Richard Vennema. Hij haalt daarbij een voorbeeld uit het verleden aan. "Piet Fransen (FC Groningen-icoon) was een goede vriend van mijn vader en hij reed altijd mee met spelers van Jong Groningen, Onder 18 en Onder 20."

Volgens Vennema vertelde Fransen destijds dat spelers van FC Groningen regelmatig buiten de basiself vielen. "Heel vaak speelden de jongens van FC Groningen niet, want spelers van Ajax, PSV en Feyenoord kregen altijd de voorkeur." Wagelaar haalt daarnaast Sem Steijn aan als voorbeeld. De aanvallende middenvelder werd in zijn laatste seizoen bij FC Twente topscorer van de Eredivisie, maar kreeg pas een uitnodiging voor Oranje nadat hij de overstap naar Feyenoord had gemaakt.

Volgens Wagelaar kreeg Steijn tijdens zijn periode bij FC Twente nauwelijks aandacht van de nationale ploeg. "Niet met een training, niks. Bij Feyenoord kreeg hij twee dagen die aanvoerdersband om zijn arm en ze selecteren hem. Je lacht je toch helemaal de ballen uit de broek." Ook in het geval van Nijstad is Wagelaar duidelijk. "Nijstad is gewoon beter dan Dies Janse. Als Nijstad volgende week naar Ajax zou gaan, zou hij elke week spelen bij Jong Oranje. Alleen als je bovennatuurlijk goed bent, kan het zijn dat ze een uitzondering maken."

Gerelateerd:
Yannis Anastasiou

Anastasiou deelt waarschuwing uit: "Maak de borst maar nat!"

0
Michael Noonan

'Ajax grijpt naast Ierse sensatie (18), Nottingham handelt snel'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Anastasiou deelt waarschuwing uit: "Maak de borst maar nat!"

'Ajax grijpt naast Ierse sensatie (18), Nottingham handelt snel'

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

Ibrahimovic duikt op in Hollands café: "Ze herkenden hem eerst niet"

De Jong moet oppassen: "Anders word je voor een trainer onbetrouwbaar"

'Brandt-transferwaarde zakt met miljoenen ondanks sterke start'

Geelen krijgt lof na weigeren bonus: "Daar is hij er een van"

Sinkgraven hoopt op rentree: "Met meerdere clubs contact gehad"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws