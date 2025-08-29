'Wanhopig' topteam klopt aan in Amsterdam voor Ajax-aanvaller'

AS Roma heeft zijn zinnen gezet op Brian Brobbey. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn de Italianen op zoek naar een extra spits en is de Ajacied één van de belangrijkste kandidaten. De onderhandelingen over een mogelijke transfer zouden inmiddels geopend zijn.

Trainer Gian Piero Gasperini is 'wanhopig' om een doelpuntenmaker verwelkomen, omdat de komst van Evan Ferguson hem weinig vertrouwen geeft. Brobbey geldt daarom als serieuze optie. Wel moet eerst Artem Dovbyk vertrekken voordat de weg voor een transfer vrij is.

Ajax zou zo’n 25 miljoen euro willen ontvangen voor de spits, terwijl Roma mikt op een bedrag rond de 20 à 21 miljoen euro. Eerder toonden ook Franse clubs interesse in Brobbey, waarbij Stade Rennes zelfs een bod uitbracht. Dat werd echter door Ajax afgewezen.

Naast Brobbey houdt Roma ook de verrichtingen van Emanuel Emegha in de gaten. De spits van RC Strasbourg scoorde vorig seizoen veertien keer in 29 wedstrijden en zou een vergelijkbare transfersom moeten kosten: tussen de 22 en 25 miljoen euro.