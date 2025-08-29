AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Wanhopig' topteam klopt aan in Amsterdam voor Ajax-aanvaller'

Thomas
bron: La Gazetta dello Sport
Alex Kroes kijkt rond in de Arena
Alex Kroes kijkt rond in de Arena Foto: © Pro Shots

AS Roma heeft zijn zinnen gezet op Brian Brobbey. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn de Italianen op zoek naar een extra spits en is de Ajacied één van de belangrijkste kandidaten. De onderhandelingen over een mogelijke transfer zouden inmiddels geopend zijn.

Trainer Gian Piero Gasperini is 'wanhopig' om een doelpuntenmaker verwelkomen, omdat de komst van Evan Ferguson hem weinig vertrouwen geeft. Brobbey geldt daarom als serieuze optie. Wel moet eerst Artem Dovbyk vertrekken voordat de weg voor een transfer vrij is.

Ajax zou zo’n 25 miljoen euro willen ontvangen voor de spits, terwijl Roma mikt op een bedrag rond de 20 à 21 miljoen euro. Eerder toonden ook Franse clubs interesse in Brobbey, waarbij Stade Rennes zelfs een bod uitbracht. Dat werd echter door Ajax afgewezen.

Naast Brobbey houdt Roma ook de verrichtingen van Emanuel Emegha in de gaten. De spits van RC Strasbourg scoorde vorig seizoen veertien keer in 29 wedstrijden en zou een vergelijkbare transfersom moeten kosten: tussen de 22 en 25 miljoen euro.

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes kijkt rond

Ajax kondigt vertrek tweetal aan: "Tijd om minuten te gaan maken"

0
Anass Salah-Eddine

'PSV bedingt koopoptie van miljoenen en keurt Salah-Eddine snel'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd