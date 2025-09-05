Warmerdam: "Heel eerlijk had ik gehoopt op een Eredivisie-club"

Donny Warmerdam doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 82 wedstrijden voor Jong Ajax. Tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet, waarna de middenvelder overstapte naar De Graafschap. Deze zomer tekende hij bij PSIM Yogyakarta in Indonesië.

Daar treft hij Jean-Paul van Gastel. "Ik kende de trainer natuurlijk van naam, maar ik heb nooit eerder met hem samengewerkt", vertelt Warmerdam aan VoetbalPrimeur. "Zijn zaakwaarnemer heeft op een gegeven moment contact opgenomen met de mijne om te praten over de interesse die PSIM in me had. Dat was nog best vroeg. Ik hield het toen nog open, want ik wilde erover nadenken en mijn opties nog even open houden."

De middenvelder hoopte eigenlijk op een club uit de Eredivisie. "Wat later in de transferperiode ging ik me er nog meer in verdiepen. Mijn andere opties vielen ook wat tegen. Heel eerlijk gezegd had ik gehoopt op een Eredivisie-club, wat ook logisch is denk ik. Maar dat was niet voor mij weggelegd. Wie weet komt dat nog, ik ben natuurlijk nog jong. Maar dan moet je wel verder kijken."

"Uiteindelijk heb ik met Van Gastel via de telefoon gesproken. Hij vertelde me meer over het leven en voetbal hier. Alles wat ik las en hoorde, beviel me. Het was iets waar ik heel erg naar uitkeek", aldus Warmerdam, die voor één jaar tekende bij PSIM.