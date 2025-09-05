Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Warmerdam: "Heel eerlijk had ik gehoopt op een Eredivisie-club"

Amber
bron: VoetbalPrimeur
Donny Warmerdam in actie namens De Graafschap
Donny Warmerdam in actie namens De Graafschap Foto: © BSR Agency

Donny Warmerdam doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 82 wedstrijden voor Jong Ajax. Tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet, waarna de middenvelder overstapte naar De Graafschap. Deze zomer tekende hij bij PSIM Yogyakarta in Indonesië.

Daar treft hij Jean-Paul van Gastel. "Ik kende de trainer natuurlijk van naam, maar ik heb nooit eerder met hem samengewerkt", vertelt Warmerdam aan VoetbalPrimeur. "Zijn zaakwaarnemer heeft op een gegeven moment contact opgenomen met de mijne om te praten over de interesse die PSIM in me had. Dat was nog best vroeg. Ik hield het toen nog open, want ik wilde erover nadenken en mijn opties nog even open houden."

De middenvelder hoopte eigenlijk op een club uit de Eredivisie. "Wat later in de transferperiode ging ik me er nog meer in verdiepen. Mijn andere opties vielen ook wat tegen. Heel eerlijk gezegd had ik gehoopt op een Eredivisie-club, wat ook logisch is denk ik. Maar dat was niet voor mij weggelegd. Wie weet komt dat nog, ik ben natuurlijk nog jong. Maar dan moet je wel verder kijken."

"Uiteindelijk heb ik met Van Gastel via de telefoon gesproken. Hij vertelde me meer over het leven en voetbal hier. Alles wat ik las en hoorde, beviel me. Het was iets waar ik heel erg naar uitkeek", aldus Warmerdam, die voor één jaar tekende bij PSIM.

Zet in op Nederland tegen Litouwen!

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Rodney Sneijder

Rodney Sneijder over broers: "Ik zie dat ze veel verdriet hebben"

0
Donny Warmerdam in actie namens De Graafschap

Ex-Ajacied populair in buitenland: "Dan hoor je: Donny, Donny"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Donny Warmerdam
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd