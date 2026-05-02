"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
PSV is al jaren de meest stabiele club van Nederland en sleept de ene na de andere prijs binnen. De organisatie achter PSV is daar de sleutel voor. Sportjournalist Jaap de Groot is enthousiast over het werk dat men verzet in Eindhoven en ziet een heel andere situatie bij Ajax.
"Kijk naar PSV en de afstand die zij gecreëerd hebben. Die hebben gewoon een stabiele organisatie", zegt Jaap de Groot tegenover Voetbaltijd. "Ik kom er een keer per maand en je hebt daar een hele andere cultuur", meent hij.
"Je hebt vanuit Brainport Eindhoven, waar grote concerns zoals ASML, Philips en Jumbo, die zijn samen gegaan zonder reclame te maken", vervolgt hij. "Maar ze promoten de regio en liften ook de status van de regio internationaal op."
"En tegelijkertijd, terwijl ze niet in de picture staan, krijgen ze toch de spin-off naar zich toe. Dat heeft toch impact", meent De Groot. "Ook de oude CEO van ASML denkt mee aan processen bij PSV en dat geldt voor meerderen. Maar je ziet ze nooit in de publiciteit."
René Wagelaar ziet naast goede keuzes op organisatorisch vlak, ook goede keuzes op transfervlak: "PSV heeft ook veel minder miskopen gedaan als je dat vergelijkt met Ajax. Ze hebben veel goede spelers aangekocht."
De Groot: "Je moet mensen hebben die dicht bij het spel zitten. Wat hebben, met alle respect, mensen als Mislintat en Marijn Beuker bij Ajax te zoeken? Peter Bosz, Marcel Brands en Ernie Stewart zijn veel logischere keuzes."
