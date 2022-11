Geschreven door Redactie 18 nov 2022 om 14:11

Het WK staat voor de deur en dat betekent dat er weer een deel van de Ajax-selectie af zal reizen naar het WK voetbal. Dit keer vindt het WK plaats in de winter en wel in Qatar. Wat zal dit toernooi brengen voor de deelnemende Ajacieden en hun landen?

In totaal zijn er elf Ajacieden die de komende weken actief zullen zijn op het WK voetbal in Qatar. Vanuit Amsterdam zitten Remko Pasveer, Steven Berghuis, Jurriën Timber, Daley Blind, Steven Bergwijn, Davy Klaassen en Kenneth Taylor bij de selectie van het Nederlands elftal. Daarnaast zijn Mohamed Kudus (Ghana), Dusan Tadic (Servië), Edson Alvaréz en Jorge Sanchez (beide Mexico) van de partij in Qatar de komende maand.

Maar doen de deze Ajacieden tijdens het WK als ze niet hoeven te voetballen? Vervelen ze zich niet op de momenten dat er geen trainingen of wedstrijden zijn? Hieronder geven we wat mogelijke activiteiten waarmee ze zich vermaken tijdens het toernooi als ze in hun hotel zitten.

Gezelschapsspellen

Bij het Nederlands elftal is het bekend dat de selectie graag 30 seconds speelt. Vele avonden worden besteed aan dit spel, dat met meerdere mensen samen gespeeld wordt.

Spelcomputer gaat ook mee

Behalve dit bekende spel zullen ook genoeg spelers hun spelcomputer meegenomen hebben om bekende spellen als FIFA, GTA of Call of Duty te spelen. Uiteraard is ook hier de mogelijk om samen met of juiste tegen elkaar te spelen.

Op laptop of mobiel in het online casino

Een andere mogelijkheid die de spelers hebben is hun laptop pakken en in het online casino gaan spelen. Op een website als casinoholland.live zijn alle spellen die je kent uit het online casino te kiezen. Spellen als poker, roulette of blackjack worden graag gespeeld door de voetballers die zich wagen aan de spellen in het online casino. Indien mogelijk zullen ze ook zeker samen plaatsnemen aan de virtuele pokertafel.

Andere voetbalwedstrijden kijken

Natuurlijk zullen er ook andere wedstrijden gekeken worden tijdens het WK. Niet alleen die van concurrerende landen, maar ook van teamgenoten van Ajax. We weten wel zeker dat Davy Klaassen en Steven Berghuis de wedstrijden van hun teammaten Alvarez en Sanchez van Mexico zullen bekijken.

Aanvoerder Dusan Tadic zal als trotse Serviër ook zeker met een schuin oog kijken naar de prestaties van zijn ploeggenoten bij Ajax. We gaan ervan uit dat onze aanvoerder ook wel zal juichen voor Oranje, totdat ze natuurlijk aan zullen treden tegen zijn Servië. Andersom zal dat precies hetzelfde zijn.