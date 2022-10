Geschreven door Redactie 08 okt 2022 om 09:10

Waarom sluit een voetbalclub en deal met een online-gokbedrijf? Ben jij benieuwd naar wat daar achter zit en wat de deal inhoud? Het online gokken is inmiddels niet meer weg te denken. Je kunt bijna overal online op gokken, waar je niet op kunt gokken. Niet zo lang geleden was het verboden voor voetbalclubs om een deal te sluiten. Wat is er veranderd en wat houd zo’n deal in? In dit artikel gaan we er naar kijken.

De kansspelvergunning

In Nederland moet je een vergunning hebben om online kansspellen aan te mogen bieden. Zonder deze vergunning zou het niet mogelijk zijn om de deal met Ajax te sluiten. Maar in juni 2022 kreeg Unibet een kansspelvergunning en sloot later die maand direct een deal met de club uit Amsterdam.

Onderdeel van de partnergroep

Sponsoren van Ajax vormen samen een partnergroep. Alle sponsoren van Ajax vormen deze groep waar bijvoorbeeld ook waar bijvoorbeeld ook ABN AMRO, Bud en Curaçao Tourist Board en Ziggo inzit. Menno van Geelen, commercieel directeur van Ajax, is erg blij met de deal. Unibet is koploper op het gebied van verantwoord spelen. Dat gaat in de samenwerking tussen Unibet en Ajax dan ook de aandacht krijgen.

Wat doet Unibet?

Het online-gokbedrijf staat vooral bekend om zijn sportweddenschappen. Maar Unibet doet meer dan dat. Naast dat ze nog meer online spellen aanbieden zoals casino, bingo, en poker, zetten zij zich ook in voor maatschappelijke problemen. Zo besteden zij aandacht aan mentale gezondheid, matchfixing en verantwoord spelen. Daarnaast heeft Unibet ook een hele hoop gokkasten, die je in dit gokkasten overzicht kunt terugvinden.

De deal

Deze sponsordeal is zeker niet van korte duur. Ajax is voortdurend op zoek naar duurzame samenwerkingen. Daarom heeft de club een deal gesloten met Unibet tot 2026, waarbij Unibet per jaar zo’n 2,5 tot 3 miljoen euro bijdraagt aan de club. Daarnaast zullen beide partijen samen optrekken in marketingcampagnes.

Onmisbaar?

In een tijd waarin we steeds meer dingen online doen, moeten profclubs ook mee om deze online bedrijven aan hun te binden. Het is dan ook niet gek dat Ajax de samenwerking zoekt met Unibet. Twee grote partijen die elkaar verder gaan helpen en elkaar alleen maar zullen versterken. Sinds de nieuwe wetgeving, waarin eindelijk is geregeld wat online casino’s en kansspellen wel en niet mogen, kunnen bedrijven eindelijk de samenwerking aangaan. Je ziet daarom niet alleen bij Ajax, maar ook bij andere voetbalclubs dat er veel samenwerkingen ontstaan. Het is dan ook zomaar voor te stellen dat dit soort deals onmisbaar gaan worden voor profclubs.