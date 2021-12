Geschreven door Jessica Westdijk 14 dec 2021 om 19:12

Het gerucht gaat al een tijdje dat Ajax Steven Bergwijn naar Amsterdam wil halen. Hoewel Bergwijn bij Ajax een deel van de jeugdopleiding doorliep, zou een transfer toch redelijk spraakmakend zijn, aangezien hij in Nederland alleen bij PSV betaald voetbal speelde. Toch lijkt het zeker niet uitgesloten, alleen zou het dit keer om een verhuurperiode gaan. De geruchten worden versterkt omdat Bergwijn bij zijn huidige club Tottenham Hotspur lang niet altijd zeker is van speeltijd, ook niet sinds de komst van de nieuwe trainer, Antonio Conte.Afgelopen zomer gingen er reeds sterke geruchten dat Ajax interesse in de snelle buitenspeler zou hebben, maar het kwam niet van een transfer.

Geruchten over Bergwijn en Ajax

Het is al een tijdje geleden dat Ajax en Bergwijn voor het eerst aan elkaar werden gelinkt, maar waar komt deze connectie precies vandaan? Tot nog toe zijn het vooral journalisten van De Telegraaf die hier steeds op terugkomen. Daarbij is het overigens niet altijd even duidelijk te zeggen uit welke hoek de geruchten precies afkomstig zijn. Juist omdat er steeds niets concreet lijkt te worden en Ajax afgelopen zomer nog een andere buitenspelen uit Denemarken haalde, namelijk Mohamed Daramy, leek het er niet meer in te zitten. In de afgelopen maanden zijn de geruchten echter weer nieuw leven ingeblazen en lijkt een eventuele (al dan niet tijdelijke) overgang van Bergwijn naar Ajax weer dichterbij dan ooit.

Is het een reële optie?

Dan rijst natuurlijk gelijk de vraag of er mogelijkheden zijn voor Bergwijn bij Amsterdam. Zoals bekend heeft de regerend kampioen een ontzettend sterke selectie waarbij er nu al meerdere hele goede voetballers op de bank zitten. Ook de flanken zijn met aanvoerder Tadic en de Braziliaanse revelatie Antony prima bezet. Daarom lijkt de komst van Bergwijn het meest reëel als een van de andere spelers die in aanmerking komt voor deze posities weg zal gaan. In het geval van Steven Berghuis en de eerder genoemde Daramy lijkt dit niet realistisch omdat ze beiden pas sinds afgelopen zomer bij Ajax spelen. Daarom zou Bergwijn normaal gesproken kunnen komen bij het vertrek van een andere Braziliaanse buitenspeler, David Neres.

Wat zegt men bij Tottenham Hotspur?

Hoewel er bij Tottenham Hotspur dus lang niet altijd gebruik wordt gemaakt van Steven Bergwijn, lijkt men er ook niet echt voor open te staan om de speler te verhuren. Zo gaf trainer Conte recent nog aan dat hij Bergwijn te belangrijk vindt om hem te laten gaan. Ook zou hij hem zien als een goede stand-in van spits Harry Kane mocht die geblesseerd raken of niet beschikbaar zijn. Of er dus daadwerkelijk een winterse overgang van Bergwijn naar Ajax aan zit te komen, is voorlopig nog allesbehalve zeker.