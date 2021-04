Geschreven door Kevin Ligtvoet 21 apr 2021 om 13:04

De Champions League gaat er vanaf het seizoen 2024/25 heel anders uit zien, bijna niks blijft zoals het de afgelopen jaren was. De UEFA is met een nieuw plan gekomen en dat kan best wat veranderen voor het Nederlands voetbal en ook voor Ajax.

Er komen in totaal 4 tickets bij voor het miljardenbal, er komen dus 36 clubs die strijden om de eindzege in plaats van de 32. De 32 die er nu zijn blijven kijkend naar tickets hetzelfde, en de extra vier worden op de volgende manier verdeeld:

1 Ticket gaat naar het land dat op de vijfde plek staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, dat is nu Frankrijk

1 Ticket gaat naar een club met het hoogste clubcoëfficiënt dat kampioen is geworden in eigen land, maar eigenlijk in de voorrondes moet beginnen. Dat zou nu Red Bull Salzburg zijn.

2 tickets gaat naar de twee clubs met het hoogste clubcoëfficiënt die zichzelf niet direct hebben geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

De huidige groepsfase zal verdwijnen. In plaats van de kleinere poules, komt er één competitie met 36 clubs. Je komt als club in actie tegen 10 van de andere 35 ploegen, tussen september en januari. Vijf thuis, vijf uit. Er wordt kijkend naar tegenstanders rekening gehouden met de huidige coëfficiëntenranglijst. Uiteindelijk gaan de bovenste 8 teams direct door na de knock-outfase, terwijl de nummers 9-24 een tussenronde spelen voor de andere 8 tickets. Normaal gaan de nummers drie van de huidige groepen door naar de Europa League, dit verdwijnt ook. Het zal dus ietsje lastiger worden om te overwinteren als je in de Champions League begint.

Volgt u het nog? Ze maken het vrij lastig bij de UEFA om allemaal te begrijpen. We zijn nog niet klaar, ook de knock-outfase verandert. Het concept van de achtste finales en kwartfinales blijft hetzelfde, maar de loting zal verdwijnen. Er wordt met een soort tennisschema bepaalt wie tegen wie zal spelen. De club die eerste werd tijdens de groepsfase, speelt tegen de nummer 16, de ploeg die tweede werd tegen de nummer 15 en zo kan je zelf wel doorrekenen. Dit moet ervoor zorgen dat teams ook na een eventuele vroegtijdige plaatsing vol voor de overwinningen gaan, in plaats van spelers rust geven. Het is nog niet bekend gemaakt hoe de wedstrijden vanaf de kwartfinale bepaald worden.

Het aantal wedstrijden in de Champions League per seizoen gaat dus behoorlijk stijgen; van 125 naar 225. Dat betekent twee dingen voor de teams: Een voller schema en een vollere bankrekening. Dit geldt ook voor de kleinere landen, dus zal Ajax, mocht het Champions League spelen, waarschijnlijk zo’n 70 a 80 miljoen per seizoen krijgen, in plaats van de 40 van dit seizoen.

Het lijkt erop dat deze nieuwe manier ook gebruikt zal worden in de Europa League en de nieuwe Conference League, die vanaf volgend seizoen van start gaat. Er zullen hier ook geen poules meer komen, maar één grote competitie.

De vernieuwde Champions League-opzet zal Ajax goed doen kijkend naar de portemonnee, als de Amsterdammers zich blijven plaatsen voor het toernooi. De winnaar van de Eredivisie krijgt vanaf 2024 twee keer zoveel geld voor alleen al het kwalificeren, dus kan het behoorlijk oplopen als je meerdere jaren achter elkaar kampioen wordt. Het is nog even afwachten wat het sportief gezien gaat opleveren, want je kan dus niet meer via de Champions League afstromen naar het tweede toernooi. Ajax moet zich direct plaatsen bij de laatste 16, of het Europese seizoen zit er een stuk sneller op dan de route van bijvoorbeeld dit seizoen.