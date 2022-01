Geschreven door Redactie 18 jan 2022 om 17:01

Het kiezen van de juiste plek om een ​​voetbaltrial te doen is een belangrijke factor om je niveau te verbeteren en je reis tot een onvergetelijke ervaring te maken. Hiervoor gaan we ons presenteren in de top 5 van de beste plekken waar we meer kennis kunnen opdoen over voetbal. Voor ons zijn dit de beste landen om profvoetballer te worden! Velen zijn degenen die erop vertrouwen deel uit te maken van veel bescheidener competities, met de mening dat het veel gemakkelijker is om een ​​professionele voetballer te worden als het niveau lager is.

Spanje

Ongetwijfeld heeft Spanje de optimale klimatologische, culturele en andere omstandigheden om het meest geschikte land te worden om te komen voetballen. Met name in het Valenciaanse voetbal kunnen we een hoge concentratie voetbalteams beoordelen. Clubs van professionals tot amateurs die zijn verdeeld in maximaal zeven verschillende competities met een hoog concurrentieniveau: eerste, tweede, tweede B, derde, voorkeur, eerste regionaal en tweede regionaal.

Argentinië

Dit land is een van de landen die de meeste spelers naar grote voetbalcompetities exporteren. Daarnaast maakt de Argentijnse eerste divisie, waar belangrijke spelers uit de internationale scène spelen, wereldwijd veel indruk. Aan de andere kant hebben niet-professionele competities in Argentinië niet hetzelfde niveau als competities in andere landen. In deze landen hebben spelers de mogelijkheid om de niveaus in verschillende competities verder te differentiëren, waardoor ze competitiever zijn en alles veel gelijker is in termen van resultaten.

VS

Hoewel het leven van de Amerikaanse droom misschien het doel is van een speler, moet hij altijd vooral aan zijn professionele toekomst denken. Reizen naar de VS is een geweldige optie, maar in termen van verbetering van het voetballen, hebben de Europese competities een hoog niveau van concurrentievermogen. Desondanks zou je er alsnog voor kunnen kiezen om een trial te doen bij een club in de Verenigde Staten.

Engeland

Het lijdt geen twijfel dat voetbal erg belangrijk is in dit land. Aan de andere kant, een van de factoren die het niet zo gemakkelijk maken om het hier te spelen, zijn de weersomstandigheden. In Engeland bevestigen studies dat er gemiddeld 61 dagen zon is. Over het algemeen is dit het ideale klimaat om in te voetballen, maar op het Britse continent komt dit weinig voor. Alsnog zijn er veel Engelse clubs waar je een trial kunt houden!

Duitsland

Duitsland is een van de landen die de laatste tijd op de beste positie staat op het gebied van voetbal. In 2014 wisten ze natuurlijk zelfs wereldkampioen te worden, maar het niveau van dit land op het gebied van opleiding voor veelbelovende jongeren kan nog verbeteren. Bovendien is het klimaat in dit land koud en de regen belemmert de praktijk van het basisvoetbal soms. Een voetbaltrial in Duitsland is desondanks alsnog een aanrader.