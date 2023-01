Geschreven door Redactie 27 dec 2022 om 10:12

De laatste tijd komen er steeds meer Pay and Play casino’s bij in Nederland. Deze nieuwe vorm van online casino’s bieden een vernieuwende manier van spelen bij online casino’s.

Vooral het registratieprocess wordt bij deze nieuwe aanbieders een stuk gebruiksvriendelijker gemaakt.

Het stroomlijnen van het registratieprocess brengt echter nog een aantal andere leuke bijkomstigheden mee. In dit artikel hebben we het over de voordelen van het spelen bij een pay n play casino. We vertellen je over de mogelijke bonussen en promoties en voor wie het spelen bij dit casino interessant kan zijn.

Wat maakt pay and play casino aantrekkelijk?

Misschien heb je de term “Pay and Play Casino” al wel vaker horen vallen de laatste tijd. Deze stijl van online casino’s worden namelijk steeds populairder in Nederland. Pay and Play casino’s hebben een manier bedacht om het aanmeldingsprocess een stuk makkelijker te maken voor de gebruiker. Hierover zullen we meer vertellen in het volgende kopje.

Het registratieprocess

Als je iemand bent die vaak accounts maakt bij online bookmakers ben je er misschien van op de hoogte dat dit een erg tijdrovend process kan zijn, zeker als je graag nieuwe casino’s uitprobeert.

Hier hebben Pay and Play Casino’s een oplossing voor gevonden. Bij deze nieuwe vorm van online casino’s hoef je namelijk niet te registreren met je emailadres, wachtwoord en aanvullend informatie.

Je hoeft alleen maar een storting te doen naar het casino. Na de storting maakt het online casino automatisch een account voor je aan waar het overgemaakt bedrag op komt te staan. Het casino heeft dan al jouw nodige persoonlijke informatie, aangezien deze gekoppeld is aan je bank account.

Dit houdt niet in dat je geen account hebt. Je hebt nog steeds een account waarop je jouw balans en gegevens in kunt zien, deze wordt alleen automatisch aangemaakt.

De voordelen

Deze manier van registreren is vooral interessant voor spelers die veel verschillende accounts maken op meerdere online casino websites. Dit kan je namelijk een boel tijd besparen.

Vooral wanneer je gebruik wil maken van specifieke bonussen die sommige bookmakers aanbieden is het spelen bij Pay and Play Casino’s zeker handig. In het volgende stuk van dit artikel geven we een overzicht van de mogelijke bonussen bij Pay and Play Casinos – Lijst met topmerken in Nederland 2022.

Wat voor promoties en bonussen je tegen kunt komen bij een pay and play casino

Een van de aantrekkelijkste dingen aan spelen bij een online casino ten opzichte van een klassiek casino’s is het brede aanbod aan bonussen en promoties. Houdt er rekening mee dat deze bonussen kunnen verschillen per aanbieder. We geven hier een overzicht van veel voorkomende aanbiedingen. Hiermee kun je dus een beeld krijgen van de mogelijke bonussen bij een pay and play casino.

Houd er rekening mee dat om gebruik te maken van bonussen en promoties bij online casino’s je aan de bonusvoorwaarden moet voldoen. Een aantal van de bonusvoorwaarden zijn:

Dat de speler 24 jaar of ouder is.

het account geregistreerd staat op dezelfde naam als de naam waaronder de bankrekening geregistreerd staat.

De speler voldoet aan de algemene eisen die nodig zijn voor een account aanmaken bij de aanbieder.

Welkomstbonus

Bijna alle online casino’s bieden aan spelers die een nieuw account aanmaken een welkomstbonus aan. De welkomstbonus kan komen in de vorm van bijvoorbeeld extra spins op de slot machines of extra speeltegoed op uw account.

Om deze welkomstbonussen uit te laten betalen zijn er vaak wel nog extra eisen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat de welkomstbonus een aantal keer moet worden verdubbelt voordat deze uitbetaald mag worden.

De combinatie van makkelijke registratie en een aanlokkelijke welkomstbonus is echter wel wat Pay and Play casino’s zo interessant maakt voor sommige spelers.

Als jij bijvoorbeeld erg groot fan bent van slotmachines kan je op zoek gaan naar een Pay and Play casino dat een goede welkomstbonus voor slots heeft. Met het Pay and Play systeem kan je dan makkelijk een account maken en je welkomstbonus claimen.

Loyaliteitsbonus

Het tegenovergestelde van de welkomstbonus is de loyaliteitsbonus. Het is zeker niet zo dat online casino’s alleen nieuwe spelers fijne promoties aanbiedt. Ook terugkerende spelers kunnen op aangename verrassingen rekenen.

Een goed voorbeeld hiervan is de reload of ook wel stortingsbonus. Dit houdt in dat de speler een extra bedrag kan krijgen wanneer deze een storting op diens balans doet. Dit bedrag is vaak een procent van het gestorte bedrag, waar ook een maximum bedrag aan verbonden zit.

Deze bonussen worden meestal periodisch aangeboden aan spelers om het casino te promoten. Je kunt deze bijvoorbeeld verwachten deze in je mailbox te zien verschijnen als je een account hebt gemaakt.

Dit in combinatie met het snelle registratieproces van pay and play casino kan ook interessant zijn. Als je namelijk snel meerdere account kan maken kan je ook profiteren van de loyaliteit bonussen van meerdere online casino’s.