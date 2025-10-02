Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
"Wat zou Louis van Gaal van dat rare Duivenvoorden-gedoe vinden?"

Niek
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior toont zich op de website van Voetbal International kritisch over de gang van zaken bij Ajax. De columnist snapt niet dat Thomas Duivenvoorden een paar weken lang 'gestalkt' werd door de club uit Amsterdam. 

"En als ik De Graafschap was, zou ik daar ook absoluut niet van gediend zijn", vertelt hij. "En even ter verdediging van Thomas Duivenvoorden: die man kan er helemaal niets aan doen dat Ajax hem achterna zit. En weet je wat ik mij echt afvraag? Wat zou adviseur Louis van Gaal van al dat rare Duivenvoorden-gedoe vinden? Zouden Marijn Beuker en Alex Kroes hem om zijn mening hebben gevraagd?"

"Moet een beginnend trainer in het profvoetbal als assistent van De Graafschap het grote Ajax gaan redden? Ik kan me niet voorstellen dat de grote Louis is geraadpleegd", vervolgt hij kritisch. "En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat Ajax niet optimaal gebruik maakt van de adviseur en ex-toptrainer Louis van Gaal", besluit Hans Kraay junior. 

