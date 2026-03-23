Waterreus: "Ajax gaat 'de boertjes' van PSV nooit meer inhalen"

Ronald Waterreus verwacht niet dat Ajax en Feyenoord zich de komende jaren in de titelrace gaan mengen. De oud-doelman van PSV verwacht dat de Eindhovenaren een nog grotere slag gaan slaan als straks het Philips Stadion uitgebreid wordt.

"Ajax en Feyenoord gaan 'de boertjes' van PSV nooit meer inhalen", kopt Waterreus boven zijn column voor De Limburger. "Ik had het op deze plek willen hebben over Feyenoord – Ajax, de klassieker die zondagmiddag meer weg had van een persiflage op een wedstrijd. Maar ironisch genoeg was de uitslag op voorhand sowieso al bijna bijzaak. Hoofdrol vervulde immers de club die als lachend spookje boven de tribunes dartelde: de aanstaande landskampioen uit Eindhoven."

"Feilloos duidt het de pikorde in het Nederlands betaald voetbal. PSV zet de toon", vervolgt Waterreus. "Zo is het nu en zo was het in feite de laatste drie decennia al. Ja, Ajax en Feyenoord beleefden heus zo hun piekpunten. Qua prijzen en landstitels kunnen ze evenwel niet tippen aan de 'boertjes' uit Brabant. Die zijn succesvoller, stabieler en doortastender."

Volgens Waterreus is de uitbreiding van het Philips Stadion ook typerend. "In Rotterdam-Zuid, domein van de vervallen Kuip, hebben ze het al een halve eeuw over een nieuw stadion. In Eindhoven stáát dat stadion er over vier jaar gewoon", aldus de oud-doelman, die gedegen beleid ziet in Eindhoven in tegenstelling tot bij Ajax en Feyenoord. "In de Arena bepaalt Jordi Cruijff. Een man zonder noemenswaardige staat van dienst als technisch directeur. Iemand die, wanneer hij Henk de Bruin had geheten, nu waarschijnlijk taxichauffeur was geweest. Of chef-magazijn van een vishandel in Voerendaal."

"Het is slechts wachten tot de volgende crisis en daarmee gepaard gaande stammenstrijd in Amsterdam", voorspelt hij. "Zoals bij Feyenoord de onervaren Robin van Persie de trainer is. Met elke andere achternaam dan Van Persie had Robin nu het tweede elftal van Willem II of PEC Zwolle getraind. Alleen: hem wegsturen, iets dat objectief gezien de enig juiste beslissing is, heeft ondubbelzinnig tot gevolg dat zijn baasjes en vertrouwelingen ook sneuvelen. Gehecht aan het pluche, kiezen zij dus eieren voor hun geld. Bij Ajax en Feyenoord leeft, kortom, een politiek van pappen en nathouden. De voetbalhoofdstad van Nederland is Eindhoven. En dat zal de komende decennia onherroepelijk zo blijven."