Waterreus beledigde Ajacied: "Toen belde zijn zaakwaarnemer me op"

Ronald Waterreus heeft wel vaker een andere mening dan anderen. De oud-doelman vindt bijvoorbeeld dat PSV het contract van Peter Bosz beter niet had kunnen verlengen, terwijl hij ook ooit een uitspraak deed over Ajacied Steven Berghuis.

"Het mooie aan voetbal is toch juist dat jij en ik een totaal andere mening over een wedstrijd, een trainer of een speler kunnen hebben? Ik snap nooit waarom mensen zich daar druk om maken", vertelt Waterreus in het Algemeen Dagblad. "Ik vind de hype rond Dick Schreuder en NEC ook wat overdreven, bijvoorbeeld, vooral omdat ze daar topsalarissen betalen die gewoon rechtvaardigen dat ze nu in de top 4 spelen."

"Dus dan zeg ik dat", aldus Waterreus, die ook terugblikt op een 'incident' met een Ajacied. "Ik heb Steven Berghuis ooit eens ‘een infiltrant van Feyenoord in een Ajax-shirt’ genoemd. Met een knipoog natuurlijk, maar een dag later belde zijn zaakwaarnemer me op. Serieus. Die heb ik mooi niet opgenomen, hoor. Schei toch uit. Waar gaat het allemaal over?"