Waterreus hard: "Dan kunnen we een ding vergeten: Europese prijzen"

Oud-doelman Ronald Waterreus denkt dat Nederlandse clubs de komende jaren geen kans maken op een Europese prijs, zo stelt hij in zijn column in De Limburger . Hij vindt de Eredivisie 'leuk en geinig'.

"U zult mij er niet op betrappen dat ik het niveau van onze hoogste voetbalcompetitie hier ga zitten afkraken. Integendeel. Ik geniet volop, ook afgelopen weekeinde weer", begint Waterreus zijn column. "Niet per se omdat we nou zulk goed voetbal voorgeschoteld krijgen, spannend en vermakelijk is het doorgaans wél."

"Toch voelt het ergens ook wel een beetje als je kop in het zand steken, zeggen hoe leuk en geinig onze eredivisie is. Juist omdat het niveauverschil met toonaangevende buitenlandse clubs zo groot is", gaat Waterreus verder. "In die zin waren de optredens van onze Champions League-deelnemers tamelijk onthutsend. Ajax voetbalde nog vrij behoorlijk tegen Internazionale, maar ging desondanks kansloos onderuit (0-2, red.). PSV op zijn beurt had niets in te brengen tegen Union Sint-Gillis (1-3 nederlaag, red.)."

"Ik heb het hier al vaker gezegd: Uiteindelijk draait topsport om resultaat. Om winnen. Om de beste zijn. En daar hoort domweg enig pragmatisme bij", schrijft de oud-voetballer. "Zolang ze in KNVB-academies vooral de nadruk blijven leggen op technische en tactische training en minder op overlevingsdrang, vrees ik dat we één ding kunnen vergeten de komende jaren: Europese prijzen."