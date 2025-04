Waterreus hekelt Ajax: "Grootste wespennest van betaalde voetbal"

"Ajax is, ondanks de stroperige laatste weken, straks kampioen", voorspelt hij op de website van De Limburger. "En dat is een groot compliment aan Francesco Farioli. Als je - zoals hij - in het grootste wespennest van het betaalde voetbal bivakkeert, de voorspelbare en weinig originele tegenwind krijgt van de huiskrant, en toch zo argeloos kampioen wordt met een tamelijk matige selectie, dan ben je simpelweg een toptrainer. Een constatering die we straks onherroepelijk allemaal gaan trekken, wanneer Farioli hetzelfde kunstje gaat flikken met een club in de Serie A", constateert Waterreus.

"Go Ahead Eagles verdient als KNVB-bekerwinnaar de publieksprijs", vervolgt de voormalig Oranje-international. "Is er immers ook maar een iemand die de afgelopen periode niet een heel klein beetje verliefd is geworden op dat schitterende, zo heerlijk voetballende volksclubje uit Deventer? Echt, wat Paul Simonis heeft bereikt met Go Ahead is bewonderenswaardig. Farioli verdient in de Arena een (klein) standbeeld naast dat van Johan Cruijff. Maar laten we alsjeblieft de prestatie van Buijs niet bagatelliseren. Wat hij heeft geflikt met Fortuna, is minstens zo knap", besluit Waterreus enthousiast.