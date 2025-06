Waterreus: "Je leest zelfs dat Ajax nu de zwarte piet krijgt"

"Het leek Opsporing Verzocht wel, afgelopen week, in de verschillende nationale voetbalmedia", schrijft Waterreus in zijn column in De Limburger. "Voormalig international Quincy Promes werd thuis in Dubai, lazen we, gearresteerd. Vermoedelijk als gevolg van de jarenlange gevangenisstraf die hem in Nederland wacht vanwege drugssmokkel en het neersteken van een neef."

"Heeft u dat ook, dat tal van gevoelens om voorrang vragen wanneer u dit soort berichten leest?", vraagt de oud-doelman zich af. "Ongeloof, verdriet, woede. Maar misschien nog wel het meest: ergernis. Althans, in mijn geval. En dat zit 'm dan met name in de slachtofferrol waarin deze twee heren zich manoeuvreren. Stuitend is het. Zo stoer willen zijn om in grote partijen drugs te handelen, met alle voor de samenleving levensgevaarlijke gevolgen van dien. En je vervolgens als een jankende kleuter gedragen wanneer blijkt dat je de straf krijgt waar je om hebt gevraagd. Pure walging voel ik bij dit soort types. Echt, het zou je kind maar wezen."

Volgens Waterreus is voetballers die na hun carrière de fout in gaan van alle tijden. "Het roept bij sommigen de vraag op of clubs, bonden of hun zaakwaarnemers misschien wel te weinig doen om dit soort uitwassen te voorkomen. Je leest zelfs dat Ajax nu de zwarte piet krijgt omdat Brian Brobbey kennelijk al sinds 2022 wordt afgeperst vanuit het criminele milieu", aldus de oud-PSV'er. "Het is, vind ik, de wereld op zijn kop. Je wel of niet inlaten met grove criminaliteit is altijd een individuele keuze."

Waterreus heeft een duidelijk boodschap. "Stam, Promes en al diegenen die mogelijk nog gaan volgen; ze verdienen daarom de strengst mogelijke straf. Niet alleen omdat ze met hun gedrag het slechtst denkbare voorbeeld zijn voor al diegenen die hun voetbalhelden adoreren. Vooral ook omdat ze, plat gezegd, schijt hebben aan alles en iedereen. Hun enige belang is hun eigen belang. Voor dit soort criminelen past geen enkel mededogen."