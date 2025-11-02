Waterreus kritisch: "Heeft niet echt heel succesvol uitgepakt"

Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Thomas
bron: De Eretribune
Remko Pasveer, John Heitinga en Davy Klaassen
Remko Pasveer, John Heitinga en Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Het optreden van Remko Pasveer tegen sc Heerenveen blijft onderwerp van discussie, vooral na zijn reactie in het interview na afloop. Oud-doelman Ronald Waterreus heeft zich gestoord aan de uitspraken van de 41-jarige keeper en vindt dat hij meer verantwoordelijkheid had moeten nemen.

"Een beetje zuur eigenlijk, hè? Ik vind dat dan toch wel weer opvallend", reageert Waterreus bij De Eretribune van ESPN. "Je bent wel de nestor van de ploeg. Als je dan een fout maakt, ga je niet zeggen dat anderen je beter moeten helpen toch?"

Waterreus benadrukt dat hij veel respect heeft voor de prestaties van Pasveer op zijn leeftijd, maar dat dat geen excuus mag zijn. "Hij heeft min of meer een standbeeld gekregen na de laatste jaren in Amsterdam, en dat is best wel terecht. Ik heb een grenzeloos respect voor wat hij op zijn leeftijd nog presteert. Maar als je er staat, telt leeftijd niet meer", vervolgt hij.

Ook de keuze van Ajax om Pasveer boven Vitezslav Jaros te verkiezen, werpt volgens Waterreus vragen op. "Het heeft nog niet echt heel succesvol uitgepakt, zoals tegen Chelsea. Het is wel topvoetbal", aldus de analist. Toch vindt hij de rol van Pasveer als coachend leider duidelijk zichtbaar. "Dat trek ik ook niet in twijfel. Maar als je dan zo’n fout maakt, vind ik wel dat je moet zeggen dat je die bal gewoon moet hebben", besluit hij.

Remko Pasveer John Heitinga
