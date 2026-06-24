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Waterreus kritisch: "Hij is vele malen beter dan Memphis Depay"

Niek
Ronald Waterreus
Ronald Waterreus Foto: © Pro Shots

Ronald Waterreus is zeer te spreken over Brian Brobbey na de 5-1 zege van Oranje op Zweden. De spits maakte indruk met twee doelpunten en vooral met zijn fysieke en mentale kracht, zo schrijft de oud-keeper van PSV in zijn column voor De Limburger. Volgens hem laat Brobbey precies zien wat Oranje nodig heeft.

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"Ik ben dol op Brobbey", begint hij. "En dat zeg ik niet alleen omdat hij zaterdag een van de uitblinkers was namens Oranje. Het zit ‘m in dat indrukwekkend sterke lijf, waarmee hij de Zweedse voetballers keer op keer van zich afhield. In dat onderkoelde dat hem zo eigen is. En, dat vooral ook, in het zelfvertrouwen dat hij permanent uitstraalt. Vraag Brobbey of hij vanavond nog de Mount Everest wil beklimmen en hij antwoordt vermoedelijk iets als: Oh, prima."

Ook gaat hij in op de kritiek die de spits eerder kreeg, vooral na zijn tijd bij Ajax. Volgens Waterreus werd hij te vroeg afgeschreven. "In Nederland hebben we er nog weleens een handje van om talenten vroegtijdig af te schrijven", vervolgt hij kritisch. "Brobbey is er een voorbeeld van. Voordat hij vorige zomer de overstap maakte van Ajax naar Sunderland, wisten velen van ons het zeker: 'Het wordt het niet met die jongen'."

"En dan hielp het waarschijnlijk ook niet mee dat er in zijn Amsterdamse periode nieuwsberichten verschenen waarin stond dat hij werd afgeperst door figuren uit het criminele milieu", blikt hij terug. "Maar zie waar zijn winnaarsmentaliteit toe kan leiden. Brobbey is nu met afstand de beste spits van Nederland. Vele malen beter dan Memphis Depay, die zaterdag wederom slecht inviel en dit toernooi hoogstens nog een ceremoniële functie zou mogen vervullen. Brobbey, een speler die het elftal kan dragen, is voor mij dé houvast tijdens dit toernooi", aldus Waterreus.

"Met hem in het elftal zie ik Oranje ook een goede kans maken tegen Marokko of Brazilië, waarschijnlijke tegenstanders in de volgende ronde. Nou ja, op voorwaarde dat de dragende spelers als De Jong, Dumfries maar met name Virgil van Dijk meer hun verantwoordelijkheid nemen", benadrukt hij. "Hoe fraai die eclatante zege op Zweden ook was, in het tweede gedeelte van de eerste helft werd Oranje ruim twintig minuten overlopen. Net als tegen Japan liep het elftal toen alleen maar achteruit. Waarom toch die angst? Toon lef en loods je elftal naar voren, zou ik onze steunpilaren willen zeggen. Éen ding lijkt namelijk wel zeker: Brobbey schiet de ballen er wel in", voorspelt Waterreus. 

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