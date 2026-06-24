Waterreus kritisch: "Hij is vele malen beter dan Memphis Depay"

Ronald Waterreus is zeer te spreken over Brian Brobbey na de 5-1 zege van Oranje op Zweden. De spits maakte indruk met twee doelpunten en vooral met zijn fysieke en mentale kracht, zo schrijft de oud-keeper van PSV in zijn column voor De Limburger . Volgens hem laat Brobbey precies zien wat Oranje nodig heeft.

"Ik ben dol op Brobbey", begint hij. "En dat zeg ik niet alleen omdat hij zaterdag een van de uitblinkers was namens Oranje. Het zit ‘m in dat indrukwekkend sterke lijf, waarmee hij de Zweedse voetballers keer op keer van zich afhield. In dat onderkoelde dat hem zo eigen is. En, dat vooral ook, in het zelfvertrouwen dat hij permanent uitstraalt. Vraag Brobbey of hij vanavond nog de Mount Everest wil beklimmen en hij antwoordt vermoedelijk iets als: Oh, prima."

Ook gaat hij in op de kritiek die de spits eerder kreeg, vooral na zijn tijd bij Ajax. Volgens Waterreus werd hij te vroeg afgeschreven. "In Nederland hebben we er nog weleens een handje van om talenten vroegtijdig af te schrijven", vervolgt hij kritisch. "Brobbey is er een voorbeeld van. Voordat hij vorige zomer de overstap maakte van Ajax naar Sunderland, wisten velen van ons het zeker: 'Het wordt het niet met die jongen'."